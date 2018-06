Rodríguez, "muy contenta" con el oro y la plaza europea tras luchar "muchísimo"

Huelva, 12 jun (EFE).- La arquera internacional onubense Elena Rodríguez Prieto se mostró "muy contenta" con el título de campeona de España 3D logrado en Talavera de la Reina (Toledo) y con la plaza que ha obtenido para el próximo Campeonato de Europa de la especialidad tras luchar "muchísimo".

"Ha sido la temporada más difícil a la que me he enfrentado en lo relativamente poco que llevo tirando", reconoció a Efe la deportista onubense, que tras ser campeona del mundo paró para ser madre y en esta temporada regresó con el objetivo de volver a ser internacional.

Explicó que su meta no era el campeonato, sino poder ir con la selección al Europeo, "un objetivo muy ambicioso" que ha logrado cumplir con ayuda de su marido y entrenador, Cristino Fernández, "por el que ahora no puedo parar de llorar", expresó, "por la emoción de toda la tensión acumulada".

Rodríguez reconoció que su camino ha sido "muy duro en todos los sentidos", el personal, profesional y deportivo, que desde octubre todo le fue "cuesta arriba", sobre todo desde enero.

"He tenido muchos contratiempos de material, ajustes y tiempo, tiempo que he restado a la familia y las personas que quiero, sólo lo sabe quien lo sufre, no es fácil", comentó.

Del Campeonato de España señaló que vivió "un fin de semana agotador y duro físicamente, pero sobre todo muy exigente a nivel mental", siendo esta competición "la que más al límite me ha llevado sin duda por lo que había en juego".