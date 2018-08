Steelers destrozan a Eagles; Patriots comienzan dominantes; más protestas

Houston (EE.UU.), 9 ago (EFE).- La acción de pretemporada llegó a la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) con los Steelers de Pittsburgh como grandes protagonistas al destrozar a los actuales campeones del Super Bowl, los Eagles de Filadelfia, mientras que los Patriots de Nueva Inglaterra comenzaron dominantes y las protestas al himno nacional continuaron.

Landry Jones y Josh Dobbs lanzaron pases de touchdown cada uno y los Steelers vencieron a domicilio a los Eagles, 31-14, en su primer partido de la pretemporada.

Los campeones defensores del Super Bowl dieron descanso a varios titulares, incluyendo los mariscales de campo Carson Wentz y Nick Foles. Nate Sudfeld lanzó un par de pases de anotación y dos interceptaciones.

Ben Roethlisberger y Antonio Brown tampoco jugaron para los Steelers y Le'Veon Bell aún no ha firmado su etiqueta franquicia.

Colt McCoy superó a Brian Hoyer en un duelo de mariscales de campo suplentes, mientras que Tom Brady y Alex Smith se mantuvieron en las laterales contando su dinero.

En el día en el que los Patriots supuestamente incorporaron más dinero al acuerdo de Brady con cinco millones de dólares en incentivos, el Jugador Más Valioso (MVP) reinante de la NFL se mantuvo al margen de la apertura de la temporada de exhibición de su equipo.

Lo mismo hizo su contraparte para Washington, Smith, quien fue traspasado a la capital de la nación durante la temporada baja y recibiera una extensión por cuatro campañas y 94 millones de dólares.

En su lugar, McCoy completó 13 de 18 pases para 189 yardas y dos touchdowns al tiempo que Washington abrió una ventaja de 17-0 en la primera mitad.

Hoyer sufrió ante los titulares de Washington, pero condujo a Nueva Inglaterra a un par de anotaciones en la segunda mitad, incluyendo una escapada de Ralph Webb para anotación de 8 yardas seguido por una atrapada en la conversión de 2 puntos que dio a los Patriots su primera ventaja en camino a una victoria de 26-17.

Los Packers de Green Bay no tuvieron al mariscal de campo estelar Aaron Rodgers pero al final vinieron de atrás y ganaron 31-17 a los Titans de Tennessee.

El mariscal de campo Marcus Mariota lució preciso orquestando un nuevo sistema ofensivo para los Titans.

El receptor abierto de los Packers, Davante Adams, necesitó apenas una serie para demostrar que estaba en forma de media campaña.

Ambos tuvieron inicio de pretemporada brillante antes que los Packers se distanciasen en el marcador y consiguiesen la victoria.

El mariscal de campo Patrick Mahomes completó cinco de siete pases para 33 yardas en dos series ofensivas durante la derrota 10-17 de los Chiefs de Kansas City ante los Texans de Houston.

Otro pasador, Deshaun Watson, de Houston, quien regresa de una grave lesión en 2017, también tuvo poca actividad. Lanzó solo un pase, el cual para anotación de cuatro yardas al receptor abierto Bruce Ellington.

Mahomes, con el número 10 y Watson con el 12, fueron seleccionado en la primera ronda del sorteo universitario de la NFL para convertirse en "mariscales de campo franquicia".

Varios jugadores notables estuvieron ausentes para ambos equipos por lo que en realidad no se pudo ver todo el potencial en su juego.

El mariscal de campo Ryan Tannehill completó pases en las primeras cuatro jugadas en su regreso de dos serias lesiones a la rodilla izquierda, iniciando una serie de 40 yardas que culminó con gol de campo fallado en su única acción del juego, y los Dolphins de Miami perdieron en su apertura de exhibición ante los Tampa Bay Buccaneers por 24-26.

Tannehill, viendo su primera acción desde diciembre del 2016, fue impreciso en sus últimos dos lanzamientos y finalizó con 4 completos de 6 intentos para 32 yardas.

El nuevo pateador de los Buccaneers, Chandler Catanzaro, convirtió un gol de campo de 26 yardas con 23 segundos por jugar para culminar una serie de 67 yardas y amarrar el triunfo.

El mariscal de campo titular Jameis Winston de Tampa Bay jugó en segundo periodo, pero está suspendido por los primeros tres encuentros de la temporada regular por violar la política de conducta personal de la NFL.

En otros resultados de la jornada, Cincinnati venció 30-17 a Chicago, Cleveland de visitante 10-20 a New York Giants, Carolina hizo lo propio por 23-28 a Buffalo, lo mismo que New Orleans (20-24) a Jacksonville, Baltimore derrotó 33-7 a Los Angeles Rams, Indianápolis a domicilio ganó 17-19 a Seattle y San Francisco vino de atrás y se impuso 24-21 a Dallas.

De nuevo se mantuvieron algunas protestas de jugadores con sus rodillas en el suelo durante la entonación del himno nacional y la NFL de inmediato dio a conocer un comunicado en el que recordaba que la prohibición de hacer ese tipo de manifestación estaba en vigor.

"No ha habido cambios en la política de la NFL con respecto al himno nacional", expresó el portavoz de la liga, Brian McCarthy, en un comunicado emitido la noche del jueves. "El himno se seguirá reproduciendo antes de cada partido, y se espera que todos los jugadores y no jugadores en el campo, en ese momento, se pongan de pie durante la presentación de la bandera y la interpretación del himno. El personal que no desea hacerlo puede optar por permanecer en el vestuario".

"Seguimos comprometidos con los jugadores para identificar soluciones y seguir avanzando en importantes problemas sociales que afectan a nuestras comunidades", concluyó el comunicado, sin que se hablase de sanciones para los jugadores que protestaron.

Rubén Mantilla