Watt recuerda el aniversario del huracán Harvey con una recaudación de 41,6 millones

Houston (EE.UU.), 27 ago (EFE).- La tragedia vivida hace un año con el paso del huracán Harvey por Houston, que dejó a miles de damnificados y casas inundadas, fue recordada hoy por el defensivo de los Texans de Houston, J.J. Watt, con el anuncio de que su fundación de ayuda recaudó un récord mundial de 41,6 millones de dólares.

Watt, que nada más conocer la destrucción de Harvey abrió la cuenta Hurricane Harvey Relief Fund, dijo que la recaudación pública lograda se ha convertido en la mayor de la historia.

La página YouCaring.com originalmente recaudó más de 37 millones, pero de acuerdo a la Justin J. Watt Foundation, el dinero siguió llegando después de la fecha límite, llevando el total a 41,6 millones de dólares.

El dinero recaudado fue distribuido a ocho asociaciones sin fines de lucro All Hands and Hearts, Americares, Boys & Girls Clubs, Baker Ripley, Feeding America, Habitat for Humanity, Save the Children y SBP.

"Al reflexionar sobre los eventos del huracán Harvey hace un año, los recuerdos de la destrucción y devastación permanecen, pero están acompañados por otros de esperanza, desinterés y la grandeza del espíritu humano", declaró Watt en un comunicado emitido por su fundación. "Tuve la suerte de presenciar esa generosidad de primera mano, ya que la recaudación que inicié con la meta simple de 200,000 dólares se convirtió en una increíble fuente de apoyo de personas de todo el mundo".

Watt inició la recaudación desde su habitación en un hotel de Dallas, donde el equipo tuvo que ser trasladado luego que no pudieron volver tras su partido de la Semana 3 de la pretemporada en New Orleans.

El defensivo estrella de los Texans recaudó los primeros 200.000 dólares en dos horas, y tres semanas después, había superado los 37 millones de dólares.

Los fondos recaudados han sido utilizados para reparar y reconstruir más de 600 hogares, más de 420 guarderías y programas escolares y para distribuir más de 26 millones de comidas.

Parte del dinero reunido también proporcionó servicios de salud a los necesitados.

Watt también elaboró un plan para los siguientes 12 meses, indicando que los fondos continuarán dirigiéndose a la restauración de hogares y asistencia con servicios de salud física y mental en Houston y las áreas vecinas, así como reconstruir Boys & Girls Clubs dañados y brindar apoyo para la distribución de alimentos con Feeding America.

"Si bien se ha logrado mucho en los últimos 12 meses, aún hay todavía un gran trabajo por hacer", explicó Watt. "En el futuro, habrá más de lo mismo, mientras sigamos trabajando con nuestros excepcionales socios para proporcionar tanta ayuda y apoyo como sea posible para los afectados por Harvey.

Watt, a través de su comunicado, dijo que había manera humana de dar las gracias a todas las personas que ayudaron en una causa tan justa y única.

"No podré agradecerles lo suficiente a todos por su apoyo y generosidad. Realmente han dado un ejemplo increíble de lo que el espíritu humano es capaz de lograr", destacó Watt. "Cada vez que tengo la suerte de presenciar que alguien vuelve a su hogar por primera vez o un niño corre alrededor del patio de nuevo, recuerdo que la generosidad de extraños ayudó a hacer que todo fuera posible".

Watt acaba su comunicado con un "Gracias y nunca dejen de difundir todo lo positivo que hay dentro del ser humano".