'No te vayas todavía', la gran sorpresa del Falla, logra el tercer puesto

El coro 'El mayor espectáculo del mundo', de Luis Rivero; la comparsa de 'Los irracionales', de Jesús Bienvenido; la chirigota 'Los del planeta rojo, pero rojo rojo', de Vera Luque, y el cuarteto de Gago 'Lo que el viento se llevó' han triunfado en la final del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) celebrada durante toda la noche en el Gran Teatro Falla de Cádiz, que ha concluido en torno a las 8:30 horas de la mañana de este sábado.

Así lo ha dado a conocer el jurado, presidido este año por el escritor y periodista Juan José Téllez, al filo de las 9:00 horas, cuando se ha dado a conocer el palmarés completo de la final.

En concreto, en la modalidad de coros se ha impuesto 'El mayor espectáculo del mundo', el coro de Luis Rivero, que ha vuelto a la final con un homenaje a distintos carnavales del mundo, desde el propio de Cádiz al de Brasil o Nueva Orleans. Ha aventajado en nueve puntos al coro de 'El batallón Fletilla', de Faly Pastrana, que ha sido el encargado de abrir la final, donde se han dado cita un total de 14 agrupaciones entre coros (cuatro), comparsas (cuatro), chirigotas (cuatro) y cuartetos (dos).

En tercer lugar en la modalidad de coros ha quedado 'Por Andalucía', el coro de Julio Pardo, el autor en activo que más finales ha logrado alcanzar y que homenajeaba este año a la región, con piropo y crítica y un tipo en el que sus cascos van representado a cada una de las ocho provincias andaluzas.

El cuarto puesto en coros ha sido para 'La reina de la noche', un coro que por primera vez ha alcanzado la final y conocido como coro de los estudiantes, con jóvenes que vienen desde juveniles.

La clasificación de la categoría de comparsas ha quedado comandada por 'Los irracionales', la comparsa de Jesús Bienvenido, que este año ha presentado uno de los tipos (disfraces) más trabajados del Concurso, y que ha logrado 1.032 puntos, dos más que la comparsa de 'La eternidad', la de Antonio Martínez Ares, que ha sido la encargada de cerrar la Gran Final y que, tras conseguir el primer premio en 2016 después de 13 años de ausencia, ha traído en 2017 como personaje a Caronte, el barquero de las almas.

El tercer puesto ha sido para 'Los peregrinos', quedando cuarta la comparsa de 'Los equilibristas', el grupo de uno de los directores más laureados del Carnaval, Ángel Subiela, que ha alcanzado la final de la mano de uno de los consideraros mejores músicos de la fiesta, Manuel Sánchez Alba 'El Noly', por su sencillez en la composición de los pasodobles. Se da la circunstancia que este grupo cuenta también con la voz de Carli Brihuega, una de las más características y reconocibles de comparsas en los últimos años.

En chirigotas ha triunfado, con 1.024 puntos, la de 'Los del planeta rojo, pero rojo, rojo', de Vera Luque, que ha repetido final este año con un grupo de marcianos con el chándal de Venezuela como Maduro, pantalones morados y una bandera del Che, versión marciana, que han llegado al Falla.

Con 1.015 puntos se han situado 'Los de Cádiz Norte' --segundos--, chirigota de Manolito Santander y que cuenta este año con la autoría también de Sánchez Reyes. Ambos cuentan con muchos premios en su palmarés. Una chirigota con un humor local y con sones viñeros que representan a 12 'bárbaros' del casco histórico --Cádiz norte-- que viven allí porque "Cádiz es una barbaridad".

En tercer lugar ha quedado 'No te vayas todavía', de San José de la Rinconada (Sevilla), una chirigota que se ha convertido en la gran sorpresa del Concurso de 2017 y que ha conseguido conectar con el público desde el primer pase de preliminares parodiando a un grupo de amigos en un velatorio de otro amigo --'Manué', que va en una caja de muerto y no canta-- cuya ilusión era enterrarse en el mes de febrero, pero les ha cogido el Concurso y llevan esperando desde preliminares sin poder enterrarlo porque, para sorpresa de ellos mismos, han ido pasando fases hasta llegar a la final.

Por su parte, 'Mi suegra como ya dije', la chirigota del Selu, que tras llevarse el primer premio con 'Si me pongo pesao me lo dices' en 2016, no ha logrado en esta ocasión imponerse en su concurso, al que este año Selu García Cossío ha traído a otro nuevo personaje a las tablas del Falla, el de la suegra que critica todo lo que hace su nuera.

Finalmente, en la categoría de cuartetos ha triunfado 'Lo que el viento se llevó', el cuarteto de Gago parodia a una familia, con niña gótica incluida --convertida en uno de los personajes de este Carnaval--, que llega a Cádiz para pasar sus vacaciones de verano y le coge todo el tiempo temporal de levante, y que se ha impuesto al cuarteto de 'Los del Patronato', conocido como el de Javi Aguilera, que parodian este año a un centro de menores regido por un cura y al que llega un nuevo director que va conociendo a cada niño, cada uno con una característica peculiar.