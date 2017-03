Muñiz: "Evito hacer cuentas porque me entraría más ansiedad"

El entrenador del Levante, Juan Ramón López Muñiz, aseguró hoy que prefiere no hacer cuentas sobre los puntos que necesitarán para ascender a Primera división porque sufriría "más ansiedad" e insistió en su deseo de continuar en el club valenciano cuando logren el ascenso.

"Intento evitar todas esas cuentas. Hay que dar quince pasitos pequeños hasta junio pero solamente pensando en el domingo. Lo demás son situaciones que intento evitar porque me entraría más ansiedad. Seguramente cuando llegue el momento seguiré diciendo 'el siguiente partido', porque no habré cambiado el chip", dijo Muñiz en la rueda de prensa posterior al entrenamiento del equipo.

El entrenador asturiano destacó que no deben confiarse a pesar de los quince puntos que mantienen de ventaja respecto al tercero. "He aprendido a no confiarme nunca porque esto es fútbol y he visto muchas situaciones. Si no te centras en tu partido te penalizan, ser humilde es fundamental, eso tiene que ser mi bandera y estar a mi lado siempre", remarcó.

Muñiz insistió en mandar un mensaje de prudencia y centrarse en el partido del próximo domingo ante el Elche, equipo que en su opinión tiene "muy buen trato de balón", y apuntó que su motivación debe ser mayor que la de su rival en cada encuentro de Liga.

"La mayor motivación tiene que ser nuestra. El equipo sabe lo que quiere y lo que tiene entre manos. Nuestra motivación es mínimo igual que la del rival, por no decir más. Llevar un año sin perder en casa es una buena señal. Para conseguir eso seguramente que hubo que hacer mucho trabajo y hay que volver a ponerlo cada partido porque si te descuidas o despistas el rival te penaliza", explicó.

Además, confesó que su intención es seguir en Valencia la próxima temporada en Primera división, tal y como está contemplado en su contrato en caso de ascenso, y añadió que no tiene otra ambición que trabajar en el Levante.

"Intentaré será hacer un muy buen trabajo aquí, que el club consiga lo que quiere y a partir de ahí continuar. Estoy muy contento, satisfecho, mi familia está contentísima y me siento muy querido", señaló.

"El contrato dice que tengo un año más si el equipo consigue el objetivo y estaría encantado de poder cumplirlo. No tengo ninguna ambición que conseguir nuestros resultados aquí y es a lo que me voy a dedicar las 24 horas", subrayó.

El técnico del Levante también explicó que él se va a mantener al margen de todas las negociaciones que tenga el director deportivo, Vicente Blanco 'Tito', sobre el futuro de los futbolistas que acaban contrato así como de posibles fichajes para la próxima temporada.

"No quiero saber nada del año que viene hasta que no termine éste. Nada es nada. Soy una parte más del vestuario y no podría hacer eso, me sentiría incómodo incluso", reconoció.

"Es un vestuario que desde el primer día se comprometió, es magnífico, he encontrado un grupo de profesionales excelente y extraordinario. Mi equipo es éste y con ese grupo moriremos, los míos son éstos y van a serlo hasta el final", finalizó.