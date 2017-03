Xabi Alonso: "Siempre tuve claro que mejor dejarlo más pronto que tarde"

El centrocampista español del Bayern Múnich, Xabi Alonso, que hoy anunció que pondrá fin a su carrera cuando termine la actual temporada en la Bundesliga, aseguró que aún se siente bien, pero cree que es el momento apropiado.



"Siempre tuve claro que mejor dejarlo más pronto que tarde", admitió en declaraciones a la cadena de televisión del club alemán.



Xabi Alonso, que tiene 35 años, reconoció que no ha sido una decisión fácil.



"Quería acabar mi carrera al máximo nivel y el Bayern es el nivel más alto. Estoy muy orgulloso y contento de jugar en el Bayern y formar parte de esta familia", añadió el deportista, que milita desde 2014 en el club muniqués.



A él llegó de la mano de Pep Guardiola, desde el Real Madrid.



"He vivido muchas cosas. En la Real Sociedad, Liverpoool, Real Madrid y el Bayern de Múnich. Son cuatro grandes clubes. Y además también he jugado en la selección española. Nunca pensé que podría tener una carrera tan grande como la que he tenido, espero que aún llegue algún título más", recalcó Alonso.



Con el equipo bávaro, el guipuzcoano ha logrado dos ligas y una copa de Alemania, recordó el club en un comunicado, en el que subrayó el "espectacular palmarés" de Xabi Alonso, campeón de la Liga de Campeones en 2005 y 2014, campeón de liga en 2012, campeón de la Eurocopa en 2008 y 2012 y del Mundial 2010.



En un pequeño vídeo colgado en la cuenta de Twitter del club, el jugador se despidió también en alemán de la afición del Bayern.



"Queridos aficionados del Bayern, he decidido que al final de la temporada termino mi carrera. He disfrutado mucho aquí y hasta el final de la temporada lucharemos y probaremos todo para ganar", señaló.