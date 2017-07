Sergio García: "Todavía me queda muchísimo fútbol"

El delantero Sergio García ha asegurado, en su presentación como nuevo jugador del Espanyol, que pese a tener 34 años todavía le queda "muchísimo fútbol", y se ha mostrado convencido de que volverá a "hacer disfrutar" a la afición perica.

Sergio García regresa al Espanyol tras dos años en el Al-Rayyan qatarí, equipo al que se marchó entre lágrimas. Entonces dijo que su hijo no entendía por qué dejaba el conjunto blanquiazul.

"Ahora está encantado de que vuelva. Él es un perico más, como yo, e incluso quería hablar hoy por mí", ha comentado el jugador barcelonés entre risas.

Sergio ha fichado por un año por el Espanyol. "Su renovación se tratará temporada a temporada", ha informado el consejero delegado del club, Ramon Robert, quien ha adelantado que la cláusula de rescisión del punta será de 18 millones de euros.

El secretario técnico del primer equipo, Jordi Lardían, ha añadido que el regreso de Sergio García es "especial", porque es la vuelta a casa de "un jugador que hemos admirado y hemos disfrutado mucho".

El delantero ya estuvo a punto de volver al Espanyol en enero pasado, pero finalmente el Al-Rayyan no le dejó: "Estos últimos meses se me han hecho largos allá y un poquito duros, sabiendo que iba a volver, pero solo pudiendo ver al equipo por la tele".

Y es que Sergio ha reconocido que en ningún sitio ha estado como en el Espanyol. "Es el club de mi corazón. He estado en otros equipos, pero en ninguno he sentido lo que he sentido aquí", ha reconocido.

Por eso ha pensado "unas cuantas veces" como será ese primer partido en Cornellà-El Prat y su reencuentro con una afición que lo idolatra: "Solo de pensarlo se me ponen la piel de gallina".

Además, el punta blanquiazul asegura que se ha mantenido "muy bien" en estos dos últimos años, y que la afición perica volverá a disfrutar con él y de un equipo que está en progresión.

"El Espanyol tiene ahora gente de calidad, el club tiene mucha ambición y el equipo ha de luchar por los puestos de arriba", ha afirmado Sergio García, a quien le haría ilusión volver ser el capitán del equipo en esta segunda etapa.

"Ya lo hice interiormente y estaría encantado, pero hay unos capitanes que son Javi (López) y Víctor (Sánchez), que también llevan tiempo aquí en el club, son muy queridos y hacen una gran labor", ha opinado cauto.

El del Bon Pastor ha compartido presentación con el centrocampista Esteban Granero, a quien le ha felicitado por elegir el Espanyol.

"La afición, el club, el grupo que hay es como si fuera una familia. Aquí va a estar encantado. Seguro que va a triunfar, porque es un grandísimo jugador, al que no hay que descubrir ahora porque lo ha demostrado donde ha estado", ha concluido.