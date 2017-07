Xavi no ficharía a un canterano después de abandonar la Masia

El excapitán barcelonista Xavi Hernández, en la actualidad en el Al Sadd catarí, ha asegurado que no contrataría a un canterano que ha abandonado la Masia, después de la fuga de talento que cada año se produce en el FC Barcelona, especialmente hacia Ligas europeas.

Bajo este prisma, ni Cesc Fábregas ni Gerard Piqué, ni el actual técnico del Barcelona B, Gerard López, entre otros muchos, habrían vuelto al equipo catalán tras sus experiencias fuera de la Masia.

"Nunca ficharía a un jugador que se ha ido del Barça", destacada de forma rotunda el exjugador barcelonista en una entrevista concedida al diario 'Sport', cuando se le pregunta si ficharía a Héctor Bellerín, exazulgrana actualmente en el Arsenal.

"Lo he visto jugar (a Bellerín), pero diré una cosa: a mí se me hace difícil fichar a un jugador que ya habíamos tenido. Yo sería partidario de no recuperar a jugadores que se van. Con 16 o 17 años, ¿para qué se van? Yo lo veo alucinante. No lo entiendo. Me sorprende mucho lo que han hecho (jóvenes valores) Mboula (Mónaco) y Eric García (City). Yo no los recuperaría en el futuro. Yo tendría esta filosofía: has estado aquí, te has querido marchar, pues ya no vuelves", ha subrayado.

Por otra parte, en otra entrevista que publica el diario 'Mundo Deportivo' también con Xavi, el excapitán barcelonista destaca que su ilusión es regresar al Barça para estar en el banquillo.

"(El Barça) es el objetivo principal, por supuesto, no lo escondo. Me haría mucha ilusión trabajar para el Barça, de lo que fuera. No sé si de entrenador, de lo que sea. Pero me veo más en los banquillos que en los despachos, eso lo tengo claro. Entrenar al Barça es una ilusión, pero para eso hay que estar bien preparado y eso exige mucho", ha admitido el jugador del equipo catarí, que además está integrado en el cuerpo técnico de la selección absoluta de Catar.

Del nuevo técnico del Barça, Ernesto Valverde, ha señalado en 'Mundo Deportivo': "El Barça ha acertado completamente con su elección. Hará un gran trabajo. Es un tipo preparado, formado, con experiencia, con pasado en el club. Además, llega con José Antonio Pozanco (preparador físico), que trabajó con nosotros y conoce muy bien la casa. El Barça acierta al 100% con Valverde".

Finalmente, de la renovación de Messi, ha asegurado que ha sido "la mejor noticia, porque se retroalimentan: el Barça necesita a Messi y él al club", y se ha posicionado ante el interés del Barça por el fichaje de Marco Verratti.

"Lo ficharía, porque estamos hablando de un jugador 'top', de los tres mejores del mundo en su posición. Verratti encajaría perfectamente, al 200 por ciento. Tiene ADN Barça. Ojalá lo pueda fichar el Barça".