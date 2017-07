Cerci: "Si pudiera volver atrás, no iría al Atlético"

Sin duda, el paso de Alessio Cerci por Manzanares ha sido sin hacer ruido. Desde que llegara a finales del verano de 2014, su balance de partidos en el Atlético habla por sí solo: 10 partidos jugados y un solo gol. Nada que ver con los números alcanzados en el Torino, que hicieron que los del Simeone desembolsaran 16 millones por el italiano.

El futbolista confesó a la Gazzetta dello Sport que fichar por el Atlético de Madrid no fue un acierto ni mucho menos: "A ciencia cierta, si pudiera volver atrás no iría al Atlético, es una elección que costó mucho. Perdí tanto a nivel humano... el cariño de muchos fans de Turín, que me querían y que me dijeron que era mala mi elección de ir a España".

Con su fichaje por los rojiblancos, el jugador quería "dar un salto en mi carrera" y "jugar la Champions". Sin embargo, su historia como atlético no fue bien desde el principio: "Llegué a Madrid el 1 de septiembre, sin preparación porque el Torino tardó en hacer la operación".

Ahora, recién fichado por el Hellas Verona , solo piensa en "recuperar lo que he perdido en los últimos años" y sobre todo, "volver a jugar. Después de dos años casi como un espectador, es agradable sentir dolores en las piernas en estos entrenamientos".