Michu anuncia su retirada del fútbol profesional

El jugador del Real Oviedo Miguel Pérez Cuesta, 'Michu', ha anunciado su retirada como futbolista profesional a los 31 años, decisión que se ve abocado a tomar debido al mal estado de un tobillo, del que tuvo que ser intervenido en 2013 y que ha lastrado su carrera hasta ahora, y que finalmente le ha obligado a colgar las botas tras las últimos informes médicos.

'Michu', que ha publicado una emotiva carta de despedida al fútbol, reconoce hacerlo con "mucho dolor" y adelanta que siempre seguirá "unido" al deporte rey, al que responsabiliza de todo el "impagable" cariño que los aficionados le han dado a lo largo de su carrera.

"Te doy las gracias por todos los momentos mágicos que me regalaste. Me siento un privilegiado por haber cumplido el sueño de tantos niños que flirtean contigo desde pequeñitos: el sueño de llegar a ser profesional", escribe el mediapunta en alusión al fútbol.

El ovetense tiene una mención especial para su Real Oviedo, club en el que se formó y con el que debutó en Tercera división en 2003 y ascendió a Segunda B en los años más oscuros del conjunto azul, y el equipo al que volvió el año pasado en Segunda para intentar "superar" su lesión.

El atacante, al que el club despide como "leyenda", renuncia al año de contrato que le queda a sabiendas de que no ha podido competir al nivel esperado por sus constantes molestias en un tobillo y ha aprovechado la misiva para agradecer al oviedismo "cada palabra de aliento y ánimo".

El ya exfutbolista, que se lesionó en el mejor momento de su carrera, llegó a ser el jugador revelación de la Premier League en la campaña 2012-2013 con el Swansea y debutó en la selección española de Vicente del Bosque ese mismo año, pero apenas dos meses después se sometía a la primera de muchas intervenciones quirúrgicas con las que el ovetense intento paliar sin éxito su dolencia.

El asturiano había despuntado ya entonces en Primera División, donde defendió los intereses del Celta y del Rayo Vallecano, equipos a los que muestra su agradecimiento en la carta con la que ha confirmado la decisión.

'Michu', que se formará a partir de ahora como entrenador, se va "obligado" de un Real Oviedo que queda a disposición del canterano por su "respeto, honra y amor" a los colores.

El club ha puesto a disposición de los aficionados un video con el que se despide del mediapunta asturiano junto a su carta de despedida:





"Querido fútbol:

El estado actual de mi tobillo derecho, confirmado por los informes médicos, hace que hoy me vea en la obligación de decirte adiós como futbolista profesional.

Pero aunque me estoy despidiendo de ti con mucho dolor, sé que siempre seguiremos unidos. De corazón te doy las gracias por todos los momentos mágicos que me regalaste durante todo este tiempo. Me siento un privilegiado por cumplir el sueño de tantos niños que empezamos a flirtear contigo desde pequeñitos. El sueño de llegar a ser profesional de este deporte.

Además, la gente me ha dado un cariño impagable gracias a ti que nunca podré devolver. De veras que yo no he hecho nada para merecer tanto.

Me llevaste a Vigo para jugar con el Real Club Celta; a Madrid para jugar con el Rayo Vallecano; a Gales para jugar con el Swansea City, a Italia para jugar con el SCC Nápoles y a La Felguera para jugar en el Unión Popular de Langreo. Incluso conseguiste que representase a mi país visitiendo la camiseta de la selección española, compartiendo vestuario con compañeros que eran campeones del mundo.

Gracias a ti he conocido países y ciudades maravillosas pero sobre todo me quedo con la gente que has puesto en mi camino, la cual me llevo dentro en el corazón para toda la vida.

Me gustaría hacer una mención especial al Real Oviedo porque todo lo que he podidio hacer en el campo, me lo han enseñado en este club. Recuerdo particular para todos los oviedistas del mundo, sin ellos no podría ser feliz durante todo este viaje. Cada palabra de aliento y de ánimo me hicieron seguir hacia adelante, cuando cualquier hubiera arrojado la toalla.

Antes de terminar, decirte que me considero un tipo honrado gracias a la educación que me han dado en mi familia, y que siempre he intentado dar todo lo que tenía dentro, en cada club al que me llevaste, pero si en determinado momento he podido disgustar con mis actuaciones a alguno de tus aficionados que te aman con locura como yo, os pido disculpas de corazón.

Gracias eternas amigo.

Siempre estaré en deuda contigo.

Siempre tuyo,

Miguel Pérez Cuesta, Michu.