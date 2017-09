2-3. El contragolpe del Sporting hizo inservibles los dos goles de Pardo

Atenas, 12 sep (EFE).- El contragolpe del Sporting de Portugal fue suficiente para neutralizar (2-3) al Olympiacós del Pireo, que apenas gozó de oportunidades de gol hasta el final del partido de la Liga de Campeones de fútbol, en el que dos goles del colombiano Felipe Pardo sirvieron para maquillar un resultado que no reflejó el juego desplegado.

El partido no pudo empezar mejor para el Sporting lisboeta, ya que en la primera acción de peligro, en el segundo minuto, una falta botada por Acuña sobre el área de los griegos, terminaba con el primer gol de Doumbia, que aprovechaba un error garrafal de la defensa helena para anotar, a placer, de cabeza.

El Olympiacós trataba de empujar, aunque sin ideas, para llegar al área contraria ante un equipo luso que se mostraba muy serio atrás, dejando la pelota en los pies de su rival y esperando aprovechar un contragolpe aprovechando los numerosos espacios dejados por su defensa, en especia gracias a Doumbia, incisivo durante todo el encuentro.

Fruto de este planteamiento de esperar al equipo heleno llegaba el segundo gol del encuentro, en una nueva contra que, gracias a otro error defensivo, terminaba en la red de Kapino por obra de Martins (minuto 13), otro de los jugadores clave del partido.

Apenas cuatro minutos después el Sporting, cada vez más cómodo sobre el césped del infierno griego, cuya afición parecía enmudecida en ese momento, estrellaba otro claro balón de gol en el palo derecho del portero griego, que se desesperaba gritando a su defensa y que salvaba el tercer gol apenas un minuto después, en un mano a mano con Fernández.

El Olympiacós dominaba la pelota (62 % de posesión) aunque no el juego y solamente disparó con claridad a puerta en un golpe franco que Martins mandó a la grada -en el minuto 23-, y sus reiterados acercamientos a la puerta de Rui Patricio terminaban chocando con la defensa lisboeta.

El belga Odjidja creó la primera ocasión de peligro en juego para los griegos con un disparo desde la frontal del área que no tuvo complicaciones para el meta luso.

Eran hasta entonces para el Sporting las ocasiones de mayor peligro, como un balón que mandó Martins al larguero (m.40) y, aunque el Olympiakós estuvo cerca de acortar distancias en centro mal despejado por la defensa portuguesa (m.41), fue Fernandes, con un desmarque volvió a mostrar las carencias de la defensa griega, el que anotó el tercer tanto (m.43) con el que se llegó al descanso.

La segunda parte evidencia a un Olympiacós más ordenado, más riguroso atrás, y a un Sporting de Lisboa más conservador tratando de amarrar el resultado.

Los griegos comenzaron a crear más peligro en el área portuguesa, la primera de las cuales fue detenida 'in extremis' por la defensa tras una internada de Djurdjevic (m.62), mientras que la segunda fue obra de su sustituto, Emenike, que casi aprovecha un error en un pase del portero portugués (m.64).

El mismo Emenike pidió penalti (m.74) tras un centro de Odjidja que no pudo llegar a rematar.

El gran revulsivo del equipo griego fue sin duda la entrada al terreno de juego del colombiano Felipe Pardo (m.78), que consiguió en dos acciones aisladas (minutos 89 y 90) acercar a los griegos en el marcador, aunque no fue suficiente para arrebatarle la victoria a los portugueses.

-- Ficha técnica:

2.- Olympiacós: Kapino; Elabdellaiu, Romao, Engels, Figueiras, Odjidja Ofoe, Gillet, Carcela-González (Pardo, m.78), Marin, Fortunis (Zdjelar, m.45) y Djurdjevic (Emenike, m.62)

3.- Sporting de Lisboa: Patricio; Piccini, Coates, Mathieu, Silva, Battaglia, Acuña, Carvalho, Martins (César, m.72), Fernandes (Ristovski (m.82) y Doumbia (Dost (m.63)

Goles: 0-1, m.2: Doumbia; 0-2, m.13: Martins; 0-3, m.43: Fernades; 1-3, m. 89: Pardo; 2-3, m.90: Pardo

Árbitro: Viktor Kassai (Hungría).

Mostró cartulina amarilla a Romao (m.23), Figueiras (m.47) y Ellabdelaoui (m.84) por parte del Olympiacos y a Battaglia (m.77), Fernandes (m.87) y César (m.90) por parte del Sporting de Lisboa

Incidencias: Partido correspondiente a la primera jornada del grupo D de la Liga de Campeones disputado en el Estadio Georgios Karaiskakis ante cerca de 33.000 espectadores. EFE