Libertad viajó a Colombia en busca del pase a cuartos de la Sudamericana

Asunción, 12 sep (EFE).- El Libertad viajó esta madrugada con dirección a Colombia para preparar el compromiso del jueves contra Independiente de Santa Fe por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana con la ventaja de la victoria 1-0 conseguida en Asunción el pasado 25 de agosto.

La nómina de futbolistas del Gumarelo tiene como novedad la convocatoria de nuevo del guardameta charrúa Rodrigo Muñoz, aunque está por ver que se de la partida tras la lesión que le ha tenido apartado de su arco por más de un mes.

Los 21 futbolistas de Libertad partieron en vuelo comercial hacia Bogotá, vía Lima (Perú), para poder realizar varias prácticas en territorio colombiano antes del envite del jueves.

El técnico español Fernando Jubero explicó en el aeropuerto de Asunción a la prensa que el objetivo del partido es salir a conseguir un gol para propiciar que el rival tenga que marcar tres.

"Ellos tienen que salir a buscar el gol porque tenemos ventaja en el marcador, pero viendo un poquito los partidos de ellos y por la ventaja que hay, tampoco pueden salir de forma alargada, saben que en caso de que marcáramos a ellos les complicaría mucho y tendrían que hacernos tres goles así que no creo que arriesguen en exceso", dijo.

Jubero destacó que no pueden salir a "meterse atrás" porque la ventaja es mínima.

También afirmó que, aunque el Gumarelo no está pasando por un buen momento en el Clausura paraguayo, ya que viene de sufrir una contundente derrota en casa 0-3 contra un Sol de América que antes del partido era colista, la Copa Sudamericana es un suspiro para el equipo ya que este año ha mostrado buenas sensaciones.

"Estamos mostrando dos caras muy distintas. En el torneo local no estamos logrando los resultados que queremos y la otra muy distinta en la Copa donde hemos conseguido tres victorias", indicó Jubero.

Sobre la alineación que va a presentar el jueves, el técnico español señaló que aun quedan prácticas y decidirá cuando llegue el momento.

Podría ser con Carlos Servín bajo el arco; Alan Benítez, Antolín Alcaraz, Paulo Da Silva y Salustiano Candia en una zaga de cuatro; Antonio Bareiro, Sergio Aquino, Ángel Lucena y Jesús Medina para la medular; y Santiago Salcedo y Óscar Cardozo en el punta de ataque.