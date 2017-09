2-1. Taison y Ferreyra impulsan al Shakhtar y complican el camino del Nápoles

Roma, 13 sep (EFE).- El brasileño Taison Freda y el argentino Facundo Ferreyra le dieron este miércoles con un gol cada uno el triunfo al Shakhtar Donetsk ante el Nápoles (2-1) y complicaron el camino del conjunto italiano en el grupo F de la Liga de Campeones.

Taison puso el 1-0 en el marcador a los 15 minutos de juego mientras que Ferreyra amplió distancias en la reanudación e impulsó al Shakhtar ante un Nápoles al que no le bastó el penalti marcado por el polaco Arkadiusz Milik para salvar puntos.

El conjunto ucraniano sufrió en la fase final, pero logró mantener el resultado y hasta tuvo la ocasión para sentenciar el choque con el tercer gol de no estrellarse contra el poste un cabezazo de Ferreyra.

El entrenador portugués Paulo Fonseca acertó esta noche con un 4-2-3-1 con los brasileños Taison Freda, Marlos Romero y Bernard Caldeira que fueron protagonistas con unas grandes jugadas y que combinaron con óptimos resultados con el propio Ferreyra.

Por su parte, el técnico napolitano Maurizio Sarri apostó por Milik de titular en la delantera y dejó en el banquillo al belga Dries Mertens, pese a que este hubiera visto puerta en las últimas dos jornadas ligueras.

Bajo la lluvia del estadio Metalist de Járkov, el Shakhtar tomó el mando del juego al comienzo del duelo y logró aprovechar su primera ocasión para adelantarse a los quince minutos de juego.

Taison recibió una gran asistencia de tacón de Ferreyra y, tras aguantar la presión del polaco Piotr Zielinski, sorprendió al portero español Pepe Reina con un disparo de zurda que entró por el primer poste.

Los hombres de Fonseca aprovecharon su alto nivel técnico en el centro del campo y pusieron en apuros a un Nápoles, que, por su parte, no lograba combinar rápidamente como suele hacer en los partidos del campeonato nacional.

Así, tras otro intento de Taison que Reina logró despejar con una buena intervención, los dos equipos se fueron al descanso con una merecida ventaja por 1-0 a favor de los locales.

El club de Donetsk siguió apretando con intensidad también en la reanudación y sus esfuerzos tuvieron premio en el 58 con la diana del 2-0 de Ferreyra.

El exjugador del Banfield y del Vélez aprovechó una salida equivocada de Reina tras un centro desde la banda izquierda del ucraniano Taras Stepanenko y marcó de cabeza su cuarto gol de la temporada.

Al ver a su equipo incapaz de reaccionar, Sarri dio paso a la hora de juego a Mertens y al brasileño Allan y los napolitanos trataron de subir su posición en busca de una diana.

Y los cambios de técnico de los "azzurri" dieron inmediatamente un resultado: en el 71, Mertens fue derribado en el área de penalti y Milik no falló desde los once metros para reabrir el encuentro (2-1).

La recta final estuvo muy intensa, con el Nápoles que apretaba en busca del empate y el Shakhtar que disponía cada vez más de espacios al contragolpe.

En el 83, Ferreyra pudo cerrar definitivamente el encuentro, de no estrellarse su cabezazo contra el poste, y en la acción inmediatamente siguiente Milik falló una gran ocasión con por delante del arquero ucraniano Andrij Pyatov.

Poco después, fue el español José Callejón quién tuvo una oportunidad para lograr la igualada, pero su disparo fue despejado por otra importante intervención de Pyatov.

Fue la última emoción de un encuentro que en el que el Shakhtar logró imponerse ante un equipo que llegaba lanzado tras ganar los tres primeros partidos ligueros y situarse primero en el grupo F, junto al Manchester City.

- Ficha del partido:

2. Shakhtar: Pyatov: Srna, Ordets (Khocholava, m.92), Rakitsky, Ismaily; Stepanenko, Fred; Bernard, Taison, Marlos (Kovalenko, m.77); Ferreyra (Dentinho, m.87).

1. Nápoles: Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Hamsik (Mertens, m.61), Diawara, Zielinski (Allan, m.67); Insigne, Callejón, Milik.

Goles: 1-0, m.15: Taison; 2-0, m.58: Ferreyra; 2-1, m.72: Milik (pen.).

Árbitro: Felix Zwayer (ALE). Mostró cartulina amarilla al local Fred (m.69) y a los visitantes Insigne (m.68), Mertens (m.69) y Koulibaly (m.83).

Incidencias: Partido correspondiente a la primera jornada del grupo F de la Liga de Campeones disputado en el estadio Metalist de Járkov (Polonia) ante cerca de 30.000 espectadores.