El Fluminense quiere vengarse de su gran verdugo continental

Río de Janeiro, 13 sep (EFE).- El Fluminense de Río de Janeiro recibe a su gran verdugo internacional, la LDU de Quito, con la intención de vengarse de las dos derrotas consecutivas en finales continentales y lograr un buen resultado con el que encarar el partido de vuelta en la temida altitud de la capital ecuatoriana.

Apenas dos jugadores de la LDU, el portero Daniel Viteri y el defensa Norberto Araujo, permanecen entre los dos equipos que disputaron la final de la Copa Libertadores de 2008 y la de la Sudamericana en 2009, ganadas ambas, a doble partido y con la vuelta en el Maracaná de Río de Janeiro, por la LDU.

Las ganas de revancha, sin embargo, son evidentes entre la afición del equipo carioca, que no olvida la dolorosa derrota en la final de la Libertadores, en la que tras igualar el 4-2 encajado en Quito en la ida, el Fluminense acabó cayendo en los penaltis, por desesperación de los 80.000 espectadores que llenaron el templo brasileño.

"La LDU es un adversario difícil y tiene un histórico positivo contra el Fluminense. Es un equipo que el aficionado no le gusta de ninguna forma, y nosotros tenemos que hacerlo muy bien para lograr un buen resultado", aseguró el técnico carioca, Abel Braga.

El 'tricolor' de Río de Janeiro empató el domingo 2-2 en Salvador ante el Vitória, en partido correspondiente al Campeonato Brasileño y que dejó el Fluminense en la décima posición, a 3 puntos de la zona de clasificación para la Copa Libertadores, gran objetivo esta temporada.

El Fluminense debe salir con su equipo titular ante la LDU, aunque tiene la baja confirmada por lesión de su capitán, el defensa Henrique, y su fichaje estrella esta temporada, el internacional ecuatoriano Júnior Sornoza, debe empezar en el banquillo tras superar recientemente una grave lesión en el tobillo.

El gran olfato de gol esta temporada de Henrique Dourado, máximo goleador del Brasileirao con 13 tantos, la velocidad de Wellington Silva en ataque y la calidad del joven Wendel y Gustavo Scarpa en el centro del campo deben ser las bazas de un Flu que no se fía del supuesto mal momento que atraviesa su rival.

La LDU de Quito llega al partido tras ganar por 2-0 al Macará el final de semana en partido del campeonato ecuatoriano, resultado que le permite zafarse -aunque ligeramente- de la crisis futbolística que sufre esta actual temporada.

"Este resultado nos dio tranquilidad y confianza para trabajar el partido contra el Fluminense", indicó el técnico del equipo, el uruguayo Pablo Repetto.

Bajo su dirección el equipo esta dando muestras de un mejor funcionamiento por lo que procurará dar la sorpresa ante Fluminense, tal como sucedió ante el uruguayo Defensor Sporting. Previamente, también eliminó al Bolívar de La Paz boliviano.

El cuadro quiteño estará comandado por su goleador, el veterano argentino Hernán Barcos, ausente en los recientes encuentros en Ecuador por una suspensión en el torneo ecuatoriano.

Además de Barcos, contará con los refuerzos del brasileño Lucas De Lima Tagliapietra, el uruguayo Horacio Salaberry y el colombiano Sherman Cárdenas.

El partido de vuelta se jugará el próximo jueves día 21 en la capital ecuatoriana.

. Posibles alineaciones

Fluminense: Júlio Cesar; Lucas, Renato Chaves, Nogueira, Marlon; Orejuela, Douglas, Wendel; Gustavo Scarpa; Wellington Silva y Henrique Dourado.

Entrenador: Abel Braga

LDU Quito: Leonel Nazareno; John Narváez, Horario Salaberry, Lucas De Lima, Aníbal Chalá; Jefferon Intriago, Edison Vega, José Francisco Cevallos, Anderson Julio; Juan Anangonó y Hernán Barcos.

Entrenador: Pablo Repetto

Árbitro: el paraguayo Julio Quitanda, auxiliado en las bandas por sus compatriotas Rodney Aquino y Roberto Cañete.

Estadio: Maracaná de Río de Janeiro.

Hora: 19.15 hora local (22.15 GMT).