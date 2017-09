Las ligas española y portuguesa compartirán información sobre finanzas y VAR

Las Ligas española y portuguesa de fútbol compartirán información sobre aspectos financieros como el control económico, deportivos como el videoarbitraje (VAR) y realizarán una estrategia de internacionalización conjunta, tras un convenio firmado por sus presidentes, Javier Tebas y Pedro Proença.

El acuerdo entre LaLiga y Liga Portugal, firmado este miércoles en la sede de la patronal de clubes española en Madrid, incluye el asesoramiento de la competición española para establecer un sistema de control económico de los clubes en el campeonato luso, y también en otros aspectos como la lucha contra los amaños, la estrategia digital, el desarrollo de proyectos sociales o el fútbol formativo.

"Nosotros de lo que más podemos aportar es nuestro control económico, que la liga portuguesa no tiene, los efectos que ha tenido y el trabajo que se ha hecho con los clubes. También la internacionalización, cuál ha sido la estrategia de LaLiga y lo que hemos hecho en estos cuatro años", explicó a EFE Javier Tebas.

El campeonato luso aportará a su vez su experiencia con el VAR (abreviatura del inglés 'Video Assistant Referee', árbitro asistente de vídeo), que han comenzado a utilizar esta temporada en la primera división portuguesa, después de varias pruebas el curso pasado.

"Lo que vamos a hacer es confrontar las experiencias que cada liga tiene para aportar a la otra. Nosotros queremos copiar el modelo fantástico de negocio que tiene LaLiga, la estrategia de internacionalización, o el modelo de sostenibilidad económico financiera. La liga española van a poder tener nuestra experiencia con el videoarbitraje que hemos empezado este año", detalló a EFE el presidente de la competición portuguesa, Pedro Proença.

Proença, que fue árbitro internacional entre 2003 y 2014, explicó que su experiencia con el sistema de videoarbitraje está siendo "muy positiva", ya que es una herramienta "muy útil" y los clubes lusos han "entendido bien el protocolo" que no es fácil.

"Como todos los temas arbitrales ha despertado un poquito de polémica, porque estamos en una frase de implementación y hay que tener un poquito de tranquilidad para que los aficionados, los entrenadores y todos puedan entender el nuevo protocolo. No obstante, estamos empezando bien y pienso que al final va a ser muy valioso para la defensa de la verdad deportiva", añadió.

El acuerdo entre LaLiga y Liga Portugal contempla que ambas competiciones compartan la estrategia internacional de sus marcas, de manera que puedan promocionarse juntas en mercados asiáticos americanos.

Además, ambos presidentes mostraron su intención de colaborar en la organización de torneos y partidos amistosos. El campeonato luso tendrá la posibilidad de colaborar en el torneo infantil 'LaLiga Promises' y podrá establecer Academias de Excelencia de LaLiga en Portugal.