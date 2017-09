Santa Fe buscará la remontada ante Libertad en la Sudamericana con siete bajas

Bogotá, 13 sep (EFE).- El Independiente Santa Fe, líder de la liga colombiana, buscará remontar este jueves en casa el 1-0 de la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana frente a Libertad de Paraguay con siete bajas confirmadas por lesión.

El equipo bogotano, dirigido por el uruguayo Gregorio Pérez, no podrá contar para este encuentro con los defensores José Moya, Leyvin Balanta y Carlos Henao y los delanteros Humberto Osorio y Damir Céter, lesionados.

Tampoco están disponibles el goleador Wilson Morelo y el lateral Víctor Giraldo, que además de estar lesionados no pueden jugar con Santa Fe el torneo porque ya disputaron partidos con otros equipos.

Sin embargo, las lesiones que han aquejado al equipo bogotano todo el semestre no han sido impedimento para que el club cardenal sea el líder de la liga colombiana con 28 puntos de 33 disputados, una cifra notable si se tiene en cuenta que Pérez no ha podido contar en ningún momento del semestre con su nómina completa.

Sobre Libertad, el técnico uruguayo señaló que es un rival que tiene mucha experiencia en torneos internacionales y tratará de explotar algún error que Santa Fe pueda cometer en el encuentro.

"Tiene muchos jugadores de selección, que han tenido un recorrido muy largo, y va a ser un equipo que va a venir a mantener el resultado y tratar de explotar algún error que podamos cometer (...) Es un equipo de cuidado pero nosotros vamos a tratar de vulnerar lo que pienso yo que van a llevar a cabo", dijo Pérez.

Asimismo, señaló que el parón futbolero de los últimos diez días, por la fecha FIFA y la visita del papa Francisco a Colombia, le sirvió mucho a Santa Fe para profundizar trabajos y preparar el partido de este jueves.

Por su parte, el equipo paraguayo llegó este martes a Bogotá para el partido con una nómina de 21 jugadores tras perder por 0-3 en la última jornada de la liga paraguaya con el colista del torneo, el Sol de América.

El entrenador de Libertad, el español Fernando Jubero, aseguró que en el Clausura paraguayo, en el que su equipo es quinto con nueve puntos en siete partidos, y en la Copa Sudamericana están mostrando dos caras muy diferentes.

"En el torneo local no estamos logrando los resultados que queremos y la otra muy distinta en la Copa donde hemos conseguido tres victorias", manifestó Jubero.

De otro lado, afirmó que el objetivo del club en Bogotá es anotar un gol para que Santa Fe tenga luego que marcar tres para clasificar.

"Ellos tienen que salir a buscar el gol porque tenemos ventaja en el marcador. Pero viendo un poquito los partidos de ellos y por la ventaja que hay, tampoco pueden salir de forma alargada. Saben que en caso de que marcáramos a ellos les complicaría mucho y tendrían que hacernos tres goles así que no creo que arriesguen en exceso", detalló.

Destacó también que no pueden salir a "meterse atrás" porque la ventaja es mínima.

El ganador de la serie entre Santa Fe y Libertad se enfrentará en los cuartos de final de la Copa Sudamericana al vencedor de la llave entre Racing Club de Argentina y Corinthians de Brasil.

- Posibles alineaciones:

Independiente Santa Fe: Leandro Castellanos; Carlos Arboleda, Javier López, William Tesillo, Dairon Mosquera; Baldomero Perlaza, Yeison Gordillo, Kevin Salazar; Anderson Plata, Daniel Buitrago y John Freddy Pajoy.

Entrenador: Gregorio Pérez.

Libertad: Carlos Servín; Alan Benítez, Antolín Alcaraz, Paulo Da Silva, Salustiano Candia; Antonio Bareiro, Sergio Aquino, Ángel Lucena, Jesús Medina; Santiago Salcedo y Óscar Cardozo.

Entrenador: Fernando Jubero.

Árbitro: Diego Haro (Perú).

Estadio: El Campín de Bogotá.

Hora: 19.45 hora local (00.45 GMT, del viernes).