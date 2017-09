0-0. Botafogo y Gremio se jugarán el pase a semifinales en Porto Alegre

Río de Janeiro, 13 sep (EFE).- Botafogo y Gremio se citaron para el miércoles que viene en Porto Alegre para decidir cuál de los dos equipos disputará las semifinales de la Copa Libertadores, tras empatar a cero en la ida de los cuartos en Río de Janeiro.

La falta de goles no impidió que se viera un buen partido en el césped del estadio olímpico Nilton Santos, con mucha intensidad y con dos equipos ofensivos buscando el gol.

El árbitro, el venezolano José Argote, acabó convirtiéndose en el triste protagonista del encuentro por su permisividad y por errores a la hora de señalar las faltas que acabaron desquiciando a los jugadores de ambos equipos.

El Gremio saltó al césped sin dos de sus puntales: el mediapunta internacional Luan, principal figura gaúcha, y el central Pedro Geromel, que eran duda y finalmente, no se recuperaron de sus problemas físicos.

Tras cuatro derrotas seguidas como visitante, el técnico gremista, Renato Portaluppi, optó por un esquema más conservador, dando entrada al veterano Léo Moura en el lugar de Luan.

En el Botafogo, el chileno Leo Valencia entró por sorpresa en el once en lugar del volante Rodrigo Lindoso, con lo que el equipo carioca ganó un perfil más ofensivo de lo habitual.

Pese al ritmo dinámico, las ocasiones brillaron por su escasez durante los 90 minutos, fruto del buen trabajo defensivo de cariocas y gaúchos.

La primera gran ocasión llegó en el minuto 30, con un centro desde la izquierda de Gilson que Bruno Silva remató fuera por muy poco.

La réplica del Gremio llegó poco después, con una buena jugada individual de Arthur en la entrada del área en la que se fue de tres defensas rivales, pero su disparó lo rechazó el arquero paraguayo 'Gatito' Fernández.

La segunda mitad empezó con un penalti de Edílson sobre Gilson que el árbitro no señaló y que provocó la ira en el banquillo y la afición botafoguense.

Precisamente los dos laterales fueron los dos puntales de sus equipos en los segundos 45 minutos, aprovechándose mutuamente de las subidas de su rival para internarse por el mismo carril continuamente.

El partido siguió abierto, con un Gremio que acabó haciéndose dueño del balón y un Botafogo que intentó aprovechar la velocidad de sus laterales para sorprender, aunque chocó contra la ordenada defensa rival.

Un error en un despeje de Bruno Córtez lo aprovechó Roger para controlar con el pecho dentro del área y sin que cayera el balón, empalmar una volea que acabó a córner, cuando ya se cantaba el gol, al ser desviada por un defensa.

El Gremio tuvo su mejor ocasión en el minuto 78, con una volea voladora de Fernandinho desde la izquierda que salvó Joel Carli bajo los palos.

Los dos equipos dieron por bueno el empate y se jugarán el pase a semifinales dentro de una semana en la Arena do Gremio de Porto Alegre.

- Ficha técnica

0. Botafogo: 'Gatito' Fernández; Arnaldo, Joel Carli, Igor Rabello, Gilson; Bruno Silva, Leo Valencia (Marcos Vinicius, m.67), Matheus Fernandes; Joao Paulo (Rodrigo Lindoso, m.61), Roger y Rodrigo Pimpao (Guilherme, m.76).

Entrenador: Jair Ventura

0. Gremio: Marcelo Grohe; Edílson, Bressan, Walter Kannemann, Bruno Cortez; Jaílson, Arthur, Ramiro; Fernandinho, Léo Moura (Thyere, m.89) y Lucas Barrios (Everton, m.61).

Entrenador: Renato Portaluppi

- Goles: No hubo

- Árbitro: el venezolano José Argote, asistido en las bandas por sus compatriotas Luis Murillo y Carlos López. Mostró la tarjeta amarilla a los locales Rodrigo Pimpao y Matheus Fernandes

- Estadio: Nilton Santos de Río de Janeiro, ante la presencia de 36.034 espectadores.