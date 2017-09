1-1.Corinthians se complica pase a cuartos al empatar en casa con Racing Club

Sao Paulo, 13 sep (EFE).- Corinthians empató hoy en casa por 1-1 ante un defensivo Racing Club que resistió los envites de los locales y asestó un golpe final para dejar abierta esta eliminatoria de octavos de final de la Copa Sudamericana que se resolverá en Argentina.

El conjunto paulista, desconectado por momentos, tan solo fue capaz de perforar la portería rival en el minuto 29 cuando Maycon definió una buena jugada del lateral Marciel.

El Racing evitó males mayores gracias a las meritorias paradas de Juan Musso y Gastón Gómez, que sustituyó al primero por lesión, y empató el encuentro en la segunda parte.

Enrique Triverio fue el encargado de dar esperanzas a los argentinos de cara al partido de vuelta, previsto para el 20 de septiembre en el estadio Presidente Perón, en la ciudad de Avellaneda.

Desde el inicio se pusieron todas las cartas encima de la mesa. El Racing encerrado atrás con un batallón de cinco hombres en la defensa y el Corinthians dominador del juego, aunque algo taciturno, en línea con los últimos disputados en la liga brasileña.

El conjunto paulista buscó, no sin dificultades, la portería rival, tanto así que el primer disparo a puerta del partido llegó hasta el minuto 27 cuando Rodriguinho estrelló en el larguero un remate de cabeza picado.

Los argentinos no lo pensaban dos veces y a la mínima oportunidad se iban al suelo para cortar el juego de raíz. De hecho, Miguel Barbieri vio la amarilla en una entrada a destiempo y a punto estuvo de irse a la caseta antes del descanso.

Si bien eso no impidió que el Racing se hiciera dueño del esférico por algunos momentos, sobre todo por el flanco derecho, donde aparecía el lateral Augusto Solari.

Pero la suerte se posicionó primero de lado del Corinthians.

Dos minutos después del larguero de Rodriguinho, Marciel se marcó una excelente jugada individual y cedió para que Maycon acariciase una pelota que se coló lentamente en las redes de Juan Musso tras pasar por una maraña de jugadores.

Desbloqueado el marcador, Zaracho realizó el único disparo entre los tres palos del Racing en la primera parte.

Antes del intervalo, Rodriguinho podría haber aumentado la ventaja de volea si Musso no hubiera sacado una mano de oro para desviar el cuero.

En la reanudación, los brasileños volvieron a disponer de una clara oportunidad en las botas de Ángel Romero, quien, cara a cara con el portero, chutó por encima de la portería.

Sin embargo, a partir de ahí el Racing se sacudió la presión, olvidó la pizarra y empezó a pisar con más insistencia el campo local.

Primero fue un disparo de Triverio, después una incursión peligrosa de Lisandro López y poco a poco, los argentinos fueron cercando el área de Cássio, con mucho más trabajo que en el primer asalto.

El Corinthians, por su parte, parecía conformarse con un resultado corto de cara al partido de vuelta, y al final lo acabó pagando caro.

Lisandro López disparó con todo, provocó el rechace de Cássio y Triverio, con la caña, llegó solo para poner el empate en el luminoso.

Después vinieron las prisas y los cambios exprés de Carille para evitar un agravamiento de la crisis de resultados que atraviesa el aún destacado líder de la liga brasileña y que parece haberse trasladado al escenario internacional.

- Ficha Técnica:

.1 Corinthians: Cássio; Fagner, Fabián Balbuena, Pablo Castro, Marciel (m.79, Camacho); Gabriel (m.85, Fellipe Bastos), Maycon; Jadson, Rodriguinho (m.81 Giovanni Augusto), Ángel Romero; y Jô.

Entrenador: Fábio Carille.

.1 Racing Club: Juan Musso (m.57 Gastón Gómez); Augusto Solari, Sergio Vittor, Miguel Barbieri, Lucas Orbán, Alexis Soto (m.76 Brian Mansilla); Diego González, Egidio Arévalo Ríos, Federico Matías Zaracho (m.91, Marcelo Meli); Lisandro López y Enrique Triverio.

Entrenador: Diego Cocca.

Goles: 1-0, m.29: Maycon; 1-1, m.73: Enrique Triverio.

Árbitro: el paraguayo Eber Aquino, asistido por Milciades Saldivar y Darío Gaona. Amonestó a Miguel Barbieri, Enrique Triverio y Fagner.

Incidencias: partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana disputado en el Arena Corinthians de la ciudad brasileña de Sao Paulo.