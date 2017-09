El asesor del Beitar dimite tras decir que no ficharía a un jugador musulmán

Jerusalén, 14 sep (EFE).- Eli Cohen, asesor del club deportivo israelí Beitar que había sido contratado hace tan solo diez días ha presentado su dimisión después de hacer unos polémicos comentarios en los que aseguraba que no ficharía a un jugador musulmán.

"Soy una persona realista. He experimentado personalmente lo que pasó cuando vinieron los jugadores musulmanes hace cinco años, así que no seleccionaré a un jugador musulmán para el Beitar", dijo Cohen en la entrevista con un medio israelí Yediot Aharonot que le costó el puesto, informó hoy el también diario israelí Haaretz.

Cohen se refería a lo ocurrido en la temporada 2012-2013, cuando la hinchada radical del club jerosolimitano, conocida como La Familia, prendió fuego a la sede del equipo en la ciudad después del fichaje de dos musulmanes de origen checheno.

En la misma entrevista, este veterano entrenador destacó que ha trabajado con jugadores árabes y musulmanes en otros equipos, "desde el Hadera al Hapoel Tel Aviv y el Maccabi Haifa. Cualquier estúpido que quiera etiquetarme de racista, puede decir lo que quiera".

Sin embargo, el club jerosolimitano al que llegó hace apenas diez días no recibió bien los comentarios, por los que Cohen se disculpó después, y su presidente aceptó la dimisión, abunda Haaretz.

El Beitar ha sido objeto de polémica por los insultos racistas de sus seguidores contra los árabes y en 2015 fue citado por la Comisión para la Igualdad de Oportunidades de Empleo del Ministerio de Economía para dar explicaciones sobre por qué no contrata a jugadores árabes, tratándose del único equipo de la Primera Liga israelí que nunca ha tenido a un futbolista árabe.

Sin embargo, en los últimos años ha intentado cambiar su imagen y el mes pasado el presidente de Israel, Reuven Rivlin, le condecoró con un premio contra el racismo por reducir los cánticos racistas de sus seguidores.