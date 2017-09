El Bayern recibe al Maguncia en medio de vientos de crisis

Berlín, 14 sep (EFE).- El Bayern Múnich recibe el sábado al Maguncia, en medio de vientos de crisis, mientras que el actual líder del torneo alemán, el Borussia Dortmund, juega en su campo el domingo contra el Colonia.

Las preocupaciones no tienen tanto que ver con la derrota de la semana pasada ante el Hoffenheim que hizo caer al equipo al sexto lugar de la clasificación, a un punto del líder, lo que podría verse como accidente cuyas consecuencias pueden repararse.

Más que ello, preocupan los diversos focos de tensión que han empezado a hacerse visibles y que amenazan con minar incluso la autoridad del entrenador Carlo Ancelotti.

El primer foco se ha creado en torno a la situación de Thomas Müller, a quien Ancelotti no parece encontrar lugar en el equipo. La situación ya había empezado a incubarse desde la temporada pasada pero en esta se ha hecho latente.

"No sé cuáles son las cualidades que quiere ver el entrenador en el campo, por lo visto no son las mías", dijo Müller, que la semana pasada disputó su partido 400 con los bávaros, en unas declaraciones que se han repetido hasta la saciedad.

Desde la Federación Alemana de Fútbol (DFB) Oliver Bierhoff ha dicho que espera que el Bayern entienda que Müller tiene que jugar.

Normalmente la cúpula de el Bayern responde críticas al entrenador con una multa e intromisiones como las de Bierhoff con escenificados ataques de indignación, pero en este ocasión las reacciones han sido tardías y más bien tibias.

El segundo foco de tensión es Robert Lewandowski que criticó la política de fichajes del Bayern y en el partido de la Liga de Campeones ante el Anderlecht dio por momentos la impresión de estar jugando para sí mismo y no para el equipo.

Finalmente, el poco explicable ataque de ira de Franck Ribery al ser sustituido ante el Anderlecht -a falta de poco más de diez minutos, con una amarilla a cuestas y con el partido ya resuelto- muestra que algo se está cocinando.

La victoria ante el Anderlecht no sirvió de bálsamo -era algo que se esperaba- y, en cambio, el juego mostrado ha generado críticas.

El Dortmund, mientras tanto, ha logrado ponerse líder -gracias a la mejor diferencia de goles frente al Hoffenheim y el Hannover- aunque llega a su duelo ante el Colonia tras dos partidos sin ganar, tras empatar la semana pasada ante el Friburgo en la Bundesliga y perder en Londres ante el Tottenham en la Liga de Campeones.

En los dos partidos, ante dos rivales de envergadura distinta, el Dortmund tuvo una clara superioridad en la posesión de pelota pero no logró traducir eso en goles.

El Hannover, que ha tenido un buen comienzo tras lograr el ascenso, abrirá mañana la jornada mañana en casa ante el Hamburgo.

El siguiente el programa completo de la jornada:

Viernes:

Hannover-Hamburgo.

Sábado:

Bayern-Maguncia, Werder Bremen-Schalke, Eintracht-Augsburgo, Stuttgart-Wolfsburgo y Leipzig-Borussia Mönchengladbach.

Domingo:

Hoffenheim-Hertha, Bayer Leverkusen-Friburgo y Borussia Dortmund-Colonia.