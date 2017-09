Ceferin, un año de mandato, cambios y discreción

Hace apenas un mes quiso sentarse en privado a charlar de fútbol con Cristiano Ronaldo en Mónaco. Y lo hizo sin publicidad. Ni una foto. Poco después se reunió con la asociación de ligas para hablarlas de colaboración y hace un par de días se soltó a jugar en un campo de refugiados de Jordania.

Son parte de las citas recientes de la agenda de Aleksander Ceferin, el presidente de la UEFA que este jueves cumple su primer año de mandato. Una fecha que celebra con la discreción que marca su carácter y que solo rompe en ocasiones, como al vestirse de corto para inaugurar con niños una pista en el centro Za'atari, donde residen unas 80.000 personas desplazadas.

"El fútbol tiene la habilidad de inspirar, unir y enseñar habilidades y valores como el trabajo en equipo y el respeto". La afirmación, hecha tras comprobar la reacción de los críos sobre el campo, está en línea con los propósitos que se marcó cuando el Congreso de la UEFA le dio su confianza hace un año (42 votos frente a los 13 de su único rival).

Entonces dijo que quería unir al fútbol a través del diálogo, la inclusión, la solidaridad y la igualdad de género. Y su línea de actuación en estos doce meses se ha caracterizado por ello.

El holandés Michael van Praag, el único contrincante que tuvo en las elecciones de 2016 en Atenas, forma parte de su Comité Ejecutivo y las ligas europeas, sublevadas hace meses por la reforma de las competiciones de clubes, vuelven a estar a su lado.

También en estos momentos siente cerca a los clubes a los que recientemente dijo que la UEFA está a su lado "para continuar trabajando juntos en total confianza y transparencia". Nuestra cooperación nunca ha sido tan cercana y podemos felicitarnos por ello".

Estas palabras, pronunciadas el pasado día 5 en la asamblea de la Asociación Europea de Clubes (ECA), no están reñidas con la firmeza que ha mostrado al aplicar el juego limpio financiero, una de sus prioridades, y rechazar cualquier chantaje que puedan pretender hacer los "más poderosos".

"Está funcionando, las pérdidas en el fútbol europeo están bajando y los clubes pueden vivir dentro de sus posibilidades" ha defendido durante sus primeros doce meses de presidencia en los que la UEFA ha respaldado sus propuestas de reforma: limitación de mandatos (tres de cuatro años como máximo), mayor transparencia en los procesos de elección y mayor equidad.

A ello suma la difícil lucha contra los amaños y contra la violencia y el racismo, un empeño para el que no dudó en vestirse con una camiseta con el lema "todo el mundo puede divertirse con el fútbol, no importa de dónde eres o cómo juegas #EqualGame" cuando la UEFA presentó su actual campaña "Respeto" en Montecarlo.

La experiencia de haber presidido la Federación Eslovena desde 2011 y de ocupar una de las vicepresidencias del Comité Legal de la UEFA avalaron su llegada al cargo hace justo un año, como casi un desconocido y con la difícil tarea de ocupar el despacho vacío que Michel Platini dejó a la fuerza después de ocho años.

Abogado y jugador también, aunque a distinto nivel que el triple balón de oro, Ceferin (Ljubljana, 1967) ha combinado su carácter introvertido con las obligaciones de un cargo desde el que intenta aprovechar la "sabiduría" de quienes han sido profesionales y trabajar para que la pasión de los aficionados no se apague.

Hace hoy un año, tras su elección, dijo que no era un líder, ni un showman. Se definió entonces como un hombre de convicciones hecho de su trabajo, pero preparado para llevar a la UEFA a un nuevo nivel. El fútbol le ha dado margen para ello y será el fútbol el que diga si finalmente lo ha hecho.

Olga Martín