Marcelino: "Orellana sabe cuál es su situación"

El entrenador del Valencia español, Marcelino García Toral, ha afirmado hoy que el centrocampista chileno Fabián Orellana sabe cuál es su situación en el club, que lo tratará con el "máximo respeto" y "si se gana jugar" lo hará.

Orellana dejó el Celta en el pasado mercado de invierno, tras un enfrentamiento con el técnico de entonces, el argentino Eduardo Berizzo, y recaló en el Valencia por tres millones de euros.

Con la llegada al club este verano del técnico Marcelino García Toral, Orellana no ha vuelto a aparecer en las alineaciones valencianistas, pero tampoco ha logrado ir a otro equipo.

Marcelino aseguró este jueves que el internacional chileno sabe cuál es su situación en el equipo, porque se la comunicó a su representante. "Sabe cuál es tras una entrevista personal que mantuvimos", indicó.

"Mi discreción en esa conversación me obliga a no detallar los motivos. Si se queda, como parece que va a ser, lo trataré con el máximo respeto, y si se gana jugar, lo veréis", continuó el entrenador.