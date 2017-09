Mariño y Álex Pérez casi descartados en el Sporting ante el Numancia

Gijón, 14 sep (EFE).- El portero Diego Mariño y el central Álex Pérez siguen entrenando al margen del grupo y se presentan como serias dudas para el partido que el Sporting jugará el sábado en Soria ante el Numancia en el que Paco Herrera podría presentar varios cambios más siguiendo con su práctica habitual de rotaciones.

Ambos jugadores sufrieron sendos golpes en el partido ante el Real Oviedo de los que no acaban de recuperarse hasta el punto de que a 48 horas del partido aún no se han podido entrenar con el resto de compañeros por lo que todo hace indicar que serán baja ante el conjunto soriano.

Whalley y Quintero se presentan como sus más probables sustitutos en una alineación en la que también podrían entrar Jordi Calavera en el lateral derecho y Nacho Méndez y Pablo Pérez en el centro del campo en lugar de Lora, Moi Gómez y Rubén García, respectivamente.

Herrera ha realizado a puerta cerrada el entrenamiento de hoy pero en el de ayer situó a Calavera, Méndez y Pablo Pérez en el teórico equipo titular lo que, unido a los más que probables cambios por lesión de Mariño y Álex Pérez, supondría que el técnico cambiaría a prácticamente medio equipo.

Carmona, que hoy ha recibido el trofeo como mejor jugador del mes de agosto, es uno de los fijos para Paco Herrera ya que está en un gran momento de forma y además metiendo goles y dando asistencias a sus compañeros lo que le convierte en el líder del equipo en el inicio liguero.

El jugador ha agradecido el trofeo concedido por votación de los aficionados pero ha destacado que "aunque es un premio individual el fútbol es un deporte colectivo así que es un premio para todo el equipo" y ha asegurado que "ya está olvidado" el empate del Oviedo a falta de cinco minutos "y todo el mundo está centrado en lograr los tres puntos ante el Numancia".

"Me estoy encontrando bien y el equipo también empezó muy bien, llevamos solo un gol encajado y eso dice mucho del equipo, hay que seguir como hasta ahora", ha manifestado el centrocampista.

Herrera ha variado la posición de Carmona que el pasado año jugó más pegado a la banda y este año lo está haciendo más por el centro, un puesto que para el jugador viene mejor a sus características "más de combinación que de desborde y velocidad" según sus palabras.