El panameño Ismael Díaz se prepara para el Fabril y espera a la selección

Panamá, 14 sep (EFE).- Ismael Díaz vive momentos importantes en su carrera, preparándose tanto para su nuevo club, el Fabril, como para la selección nacional, a la que ve en buen momento y "dependiendo de sí misma" para los duelos en octubre, ante Estados Unidos y Costa Rica.

"Es un momento muy importante el que vive la selección de Panamá, en el que dependemos de nosotros mismos y no de otros equipos, como pasaba antes, para conseguir la clasificación a nuestro primer Mundial", comentó este jueves a-Efe el espigado delantero.

Agregó que hay que estar consciente que "todo queda en nuestras manos" y "tener fe en Dios".

Sobre su regreso a la selección nacional, Díaz comentó que espera la llamada para el cierre de las eliminatorias.

"Yo siempre espero la llamada del profesor (Hernán Darío) Gómez, para eso me mantengo trabajando, para cuando me llamen poder estar listo para responderle al país", mencionó el nuevo jugador del Fabril, equipo de segunda división B, filial del Deportivo de La Coruña.

El otrora jugador del Oporto B manifestó que el partido de Panamá contra Trinidad y Tobago, donde la roja centroamericana logró un importante triunfo de 3-0 camino hacia Rusia, lo vivió como si estuviera en la cancha.

"Fue un momento impresionante, fue como estar en la cancha, sabíamos que Trinidad y Tobago complica mucho a Panamá, también sabíamos que los únicos tres puntos que tienen es a costa nuestra, pero vi un Panamá que quería ganar, un equipo que busca lograr su sueño (...) bueno y se consiguió el triunfo", manifestó.

Díaz confirmó que la última exclusión de la selección nacional, ante México y Trinidad y Tobago, fue por que se resintió de una vieja lesión.

"Si, fue por una lesión, aunque no fue muy preocupante, solo fue algo que me resentí una vieja lesión. No fue nada importante y gracias a Dios pude salir de eso", dijo.

Ismael comentó que está a la espera de que su representante le diga cuando viaja a España a unirse a su nuevo club.

"Mi agente maneja ese tema, para que yo pueda concentrarme en mi preparación, pero ya me comunicó que puede ser en cualquier momento y es por eso que no he parado de entrenar para mantener el ritmo, solo esperando el día que avisen para viajar", señaló el ex atacante del Tauro F.C., actual campeón de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

El joven delantero panameño se mantiene entrenando a doble jornada, en la mañana lo hace con un club de la LPF y en la tarde se dedica a trabajos específicos por su cuenta.

Por el momento, Díaz debe recalar en el equipo de segunda división B del Deportivo, pero el jugador señaló: "Puede ser que inicie en segunda B de España o puede ser que me mantenga entrenando con el primer equipo, no tengo eso claro, pero me imagino que cuando llegue a España me informarán del todo".

El jugador panameño, de 20 años, siente que el cambio del fútbol portugués al español no debe afectarle mucho, aunque hay diferencias en el nivel de competencia.

"Sabemos que son dos ligas muy buenas, una diferente a la otra, sólo que en una hay más competencia que la otra, pero en las dos ligas podemos crecer y esperamos seguir aprendiendo y seguir adelante en mi carrera", expresó.

Con el Oporto B, Ismael Díaz jugó dos temporadas con 57 partidos de titular y anotó 15 goles en 3.620 minutos.

