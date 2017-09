La Real Sociedad mide la ansiedad del Real Madrid

Madrid, 13 sep (EFE).- El Real Madrid, después de pinchar con dos empates consecutivos, tendrá que espantar sus fantasmas de la Liga en un estadio complicado, el de la Real Sociedad, que recibe a los hombres de Zidane presumiendo de su mejor arranque de curso en décadas.

Desde la temporada 1981/82, el club vasco no había ganado sus tres primeros partidos de la temporada. De momento, el equipo de Eusebio Sacristán ha igualado el registro de aquel equipo que llegó a ser campeón y tiene el reto de aumentar el récord ante uno de los grandes del torneo.

Por eso, el principal foco de la cuarta jornada se pondrá en Anoeta, donde el Real Madrid, después de empatar ante el Valencia y el Levante, necesita ganar para no descolgarse demasiado del líder, el Barcelona, que visitará el Coliseum Alfonso Pérez.

La historia de los últimos años indica que puede pasar de todo en San Sebastián: o gana el Real Madrid fácil (0-3 la temporada pasada y 0-4 en la 2013/14) o pincha de manera contundente (4-2 en la 2014/15). Aún sin Cristiano Ronaldo, su mejor baza en ataque, el conjunto blanco querrá evitar problemas con tres puntos balsámicos.

Seguro que mirará de reojo al Coliseum Alfonso Pérez, donde el Getafe, eufórico tras ganar al Leganés el primer derbi en Primera División de la historia que disputaron ambos equipos, espera con la espada afilada al equipo en el que Lionel Messi asombró este martes con un partidazo ante el Juventus.

La recuperación azulgrana es evidente y quiere seguir con esa buena tónica general para llevarse otros tres puntos con los que seguir fuertes en la primera plaza. El equipo de Valverde quiere dar otro puñetazo encima de la mesa para demostrar que la salida de Neymar fue una anécdota y la derrota en la Supercopa ante el Real Madrid, un pequeño tropezón.

El Sevilla, tercero en la clasificación, visitará al Girona, que perdió su primer encuentro en San Mamés ante el Athletic y quiere recuperar la senda de la victoria. Tal vez intente aprovechar el cansancio de los jugadores del equipo andaluz tras su encuentro de Liga de Campeones ante el Liverpool. El Municipal de Montilivi será una campo complicado para los hombres de Eduardo Berizzo.

El Athletic tampoco tendrá una salida fácil. Visitará al renacido Las Palmas, que revivió después de golear al Málaga la pasada jornada cuando empezaban a sonar las alarmas tras dos derrotas seguidas. Esos tres puntos fueron balsámicos para un equipo que teme a Aritz Aduriz. El delantero vasco marcó el pasado domingo su gol 150 con el Athletic y quiere más.

Diego Simeone tendrá que emplearse a fondo para arreglar la escasa relación con el gol que tienen sus hombres en este arranque de curso. Después de dejar escapar con vida al Roma, el Atlético estrenará el Wanda Metropolitano ante un equipo en el que empiezan a sonar las alarmas: el Málaga de Míchel lo ha perdido todo.

El cuadro rojiblanco, después de dos partidos sin marcar, no quiere repetir en un día tan señalado como el primer encuentro en su nuevo y flamante campo de fútbol. El encuentro quedará para la historia y la afición colchonera querrá celebrar tres puntos en una inauguración muy esperada.

En Ipurúa, el Eibar, después de un inicio errático con una victoria y una derrota, espera recuperar el pulso a la competición con una victoria frente al Leganés, tocado tras perder contra su máximo rival de la zona, el Getafe.

El club armero ha "calentado" el choque con un divertido cartel publicitario en el que dos muñecos de Lego que cortan un tronco con la camiseta del Eibar anuncian el duelo con un mensaje: "Aiba, que viene el Lega". Con humor, intentarán sumar tres puntos.

Mientras, el Valencia disputará el derbi ante el Levante con la idea de mantener la línea ascendente que perdió la temporada pasada y que ahora parece haber recuperado con un buen inicio de curso. Sin embargo, enfrente tendrá a un equipo que tampoco ha perdido y al que su vuelta a Primera División le ha sentado muy bien. Difícil visita para los hombres de Marcelino García Toral.

Con el uruguayo Maxi Gómez como gran protagonista la pasada jornada para aliviar al Celta, la escuadra gallega cerrará la jornada el lunes en Cornellà-El Prat ante el Espanyol. Los "periquitos", goleados en el Camp Nou (5-0), querrán recuperar su orgullo perdido con una victoria que les saque de los puestos de descenso.

El Betis-Deportivo, duelo de la zona baja de la Liga, y el Alavés-Villarreal, partido entre el colista y un equipo que recuperó la alegría tras ganar al Betis, completan la lista de una jornada en la que el estreno del Wanda Metropolitano, la visita del Real Madrid a Anoeta y el Getafe-Barcelona, acapararán casi todos los focos.