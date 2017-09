7-1. El Olimpia de Honduras no tuvo piedad del panameño Plaza Amador

Panamá, 14 sep (EFE).- El Olimpia de Honduras, con doblete de Roger Rojas y Michaell Chirinos, derrotó hoy por 7 goles a 1 al panameño Plaza Amador, en el duelo de ida de las semifinales de la Liga Concacaf 2017.

Los visitantes salieron a la cancha del estadio Rommel Fernández con todo y a sentenciar el partido desde los primeros minutos del choque, y a los 12 minutos cayó el primer golpe de los hondureños, cuando el espigado delantero Carlos Costly aprovechó un centro de Michaell Chirinos, para rematar de cabeza al fondo de las redes.

El uno a cero no detuvo a la maquinaria blanca del Olimpia que dominaban el balón a placer frente a la mirada de un Plaza Amador que no se levantaba del primer golpe.

En ese trance, a los 19 minutos, Alexander López volvía a golpear a los placinos, con el segundo tanto para los hondureños.

La ventaja le daba más tranquilidad a los visitantes que atrasaron líneas, dejándole el balón a los placinos, y un error de su defensa demostró que no había ideas, y eso lo aprovechó el atacante Roger Rojas para meter el tercer mazazo al equipo panameño.

El tres a cero le daba un aire de confianza a los "albos", que se dedicaron a mantener la posesión de la pelota, aunque esa confianza relajó al portero Dennis Escober, quien dejó escapar un balón disparado por Ervin Zorrilla, para poner el 1-3.

Después de esto se convirtió en un partido de idas y venidas entre ambos equipos, pero sin mucha claridad.

Cuando se pensaba que se iba acabar el primer tiempo, a los 42 minutos el árbitro Armando Villarreal mostró la roja por agresión física al hondureño Carlos Costly y al panameño Edgar Aparicio.

Tras estas escaramuzas, Villarreal pitó el final del primer tiempo, con un Olimpia acariciando la final del torneo de clubes de Concacaf.

El segundo tiempo del partido fue un monólogo del equipo de Olimpia, que aprovechó y sumó cuatro tantos más.

La fiesta goleadora del equipo catracho, en la segunda mitad, comenzó a los 61 minutos, cuando Michaell Chirinos disparó de afuera para poner el 4-1.

El abultado marcador no detuvo al equipo merengue, que cuatro minutos después anotó el 5-1 por conducto de Roger Rojas, quien sumaba el segundo en su cuenta personal.

Chirinos apareció a los 67 minutos y puso el 6-1 en la pizarra, completando también su doblete en el partido.

El marcador cerró a los 81 minutos del duelo, de tiro libre, por conducto de Marcelo Canales.

El partido de vuelta se dará el próximo jueves 21 de septiembre, a las 21:00 horas locales (02:00 GMT del viernes), a puerta cerrada, en el Estadio Nacional Tiburcio Carías Andino, en Tegucigalpa, Honduras.

Ficha técnica:

1- Plaza Amador: Eric Hughes (C); Humberto Gómez (Jair Rentería m.46), Lid Carabali, Algish Dixon, Luis Fraiz; Luis Mendoza, Damaso Santos (Edgar Aparicio m.27) , José Murillo, Ervin Zorilla, Ernesto Sinclair y Richard Rodríguez (Marlon Ávila m.27).

Entrenador: Jair Palacios

7- Olimpia: Donis Escober; Dabirson Castillo, Johnny Palacios, Andrés Quejada, José Tobías; Brayan Moya (Carlos Mejía m.75), Germán Mejía, Alexander López, Michaell Chirinos (Marcelo Canales min.69) Roger Rojas (Javier Estupiñán min.69) y Carlo Costly (C).

Entrenador: Carlos Restrepo

Árbitro: Armando Villarreal de Estados Unidos mostró la cartulina amarilla a Humberto Gómez y retiró del partido con tarjeta roja a Edgar Aparicio de Plaza Amador y Carlos Costly del Olimpia y con doble amarilla a Algish Dixon del Plaza Amador.

Goles: 1-0 m.12 Carlos Costly, 2-0 min.23 Alexander López, 3-0 min.27 Roger Rojas, 1-3 m.38 Ervin Zorrilla, 4-1 m.61 Michaell Chirinos, 5-1 min.65 Roger Rojas, 6-1 min.67 Michaell Chirinos, 7-1 min.81 Marcelo Canales.

Incidencias: Partido de ida de la semifinal de la Liga Concacaf, disputado en el Estadio Rommel Fernández, al este de la capital de Panamá.