Atlético Nacional-Millonarios, partido estelar de la fecha 12 de la liga colombiana

Bogotá, 15 sep (EFE).- Atlético Nacional y Millonarios disputarán este sábado el partido estelar de la duodécima jornada de la liga colombiana, en una fecha en la que el uruguayo Jorge 'Polilla' Da Silva debutará como entrenador del América de Cali frente al Atlético Huila.

Nacional, vigente campeón de la liga colombiana y la Copa Libertadores, recibirá en el estadio Atanasio Girardot a Millonarios con el objetivo de conseguir un triunfo que le permita consolidarse en la parte alta de la tabla de posiciones, en la que ocupa la cuarta posición con 20 unidades.

Los dirigidos por el español Juan Manuel Lillo, que no juegan partidos de la liga colombiana desde el pasado 26 de agosto, podrán contar para este encuentro con el venezolano Ronaldo Lucena, quien debutó en un amistoso que su equipo le ganó por 1-0 al mexicano Chivas de Guadalajara el 3 de septiembre en Nueva Jersey.

Los bogotanos, por su parte, no podrán contar con el suspendido John Duque ni el lesionado Henry Rojas, quien a palabras del entrenador, el argentino Miguel Ángel Russo, "tiene una molestia" y necesita de un "poquito más de tiempo" para completar su recuperación.

El estratega señaló que Millonarios tiene una forma de jugar en la que la presión sobre el rival es fundamental y que a ello le apostarán para intentar derrotar a Atlético Nacional.

"La idea es permanentemente ante cualquier rival quitarle la pelota y la posesión, para eso tienes que estar bien parado y elegir los tiempos de ir a buscarlo", añadió.

En otro de los encuentros llamativos de la jornada, el entrenador uruguayo 'Polilla' Da Silva debutará el domingo al frente del América ante el Atlético Huila con la misión de un triunfo que le permita a su equipo alejarse de las posiciones de descenso.

El uruguayo no podrá contar con el suspendido centrocampista Camilo Ayala ni el lesionado defensa Éder Castañeda.

El Huila, noveno de la tabla con 14 puntos, buscará un triunfo que le permita acomodarse en uno de los ocho puestos de clasificación para la siguiente fase del campeonato.

El Independiente Santa Fe, líder del torneo con 28 puntos en once jornadas, espera por su parte reponerse de la eliminación de este jueves en la Copa Sudamericana, a manos del Libertad paraguayo, con un triunfo ante el Deportivo Pasto.

Los bogotanos tendrán en el encuentro el regreso de goleador Wilson Morelo y del central José Moya, quienes estuvieron ausentes varias semanas por lesión, pero no podrán contar con el delantero John Pajoy, suspendido por simular una agresión en el partido de liga que su equipo le ganó por 0-1 al Medellín el 2 de septiembre.

De otro lado, el Junior de Barranquilla, segundo con 22 puntos, recibirá a Tigres para seguir cerca del líder Santa Fe luego de obtener un empate 0-0 en su visita al Cerro Porteño paraguayo en la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

El equipo caribeño no podrá contar con el artillero Teófilo Gutiérrez, quien se lesionó en un partido de liga contra el Once Caldas el pasado 20 de agosto, se recuperó y volvió a recaer en su dolencia luego del encuentro de eliminatorias entre Colombia y Brasil del 5 de septiembre.

-Partidos de la duodécima jornada:

09.15: Equidad-Cortuluá y Deportes Tolima-Patriotas.

09.16: Jaguares-Once Caldas, Alianza Petrolera-Envigado, Junior-Tigres y Atlético Nacional-Millonarios.

09.17: América de Cali-Atlético Huila, Rionegro Águilas-Deportivo Cali e Independiente Santa Fe-Deportivo Pasto.

09.18: Atlético Bucaramanga-Independiente Medellín.