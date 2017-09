Carmena prevé desorientación inicial con el Metropolitano y pide positividad

Madrid, 15 sep (EFE).- La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha asegurado este viernes que "probablemente" y como con "todo lo nuevo" habrá "desorientación inicial" al acudir mañana al Wanda Metropolitano, cuando el Atlético de Madrid inaugurará su nuevo campo, pero ha pedido "positividad" y no ver sólo lo negativo.

La regidora madrileña ha indicado que los madrileños deben acostumbrarse a este nuevo estadio y a cómo acceder al mismo, para lo que ha recomendado el uso de transporte público y ha indicado que "merece la pena" usar el Metro.

Ante los problemas iniciales para ubicar el estadio, Carmena recomienda a los ciudadanos "ir con el espíritu de decir, qué bien Madrid tiene un estadio nuevo y no ver los aspectos que tienen que ver con lo negativo".

"Os pediría, por dios, positividad", ha exclamado la alcaldesa sobre un estadio "muy bello" por el que están "muy felices" porque las obras han terminado a tiempo.

"Veamos el vaso lleno, no medio vacío", ha subrayado en declaraciones a la prensa durante un acto en una escuela infantil municipal.

Ayer, el Consistorio recomendó a los aficionados que acudan al campo con dos horas de antelación y dejar el coche en casa ante la falta de aparcamiento, ya que el Wanda Metropolitano se estrena con 3.000 plazas y el barrio en el que se ubica no tiene capacidad para acoger a 40.000 personas con vehículos propios.

Para mejorar la movilidad, la EMT pondrá en marcha un servicio especial de autobús con una frecuencia de cinco minutos, y también Metro ha anunciado refuerzos para llegar al estadio, que solo cuenta con los accesos mínimos ya que el resto están aún en construcción.