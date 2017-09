Un fortalecido Wilstermann quiere ampliar su ventaja como líder ante Sport Boys

La Paz, 15 sep (EFE).- El Wilstermann boliviano, fortalecido tras golear por 3-0 al River Plate en la Copa Libertadores, visitará este domingo al Sport Boys con el objetivo de ampliar su diferencia como líder en el torneo boliviano de fútbol.

Los "rojos", que cuentan con 17 puntos, están invictos en el certamen local y tienen una diferencia de 4 enteros respecto a su escolta, el Oriente Petrolero, con lo que su liderato no corre peligro en la octava jornada del Clausura.

El entrenador peruano Roberto Mosquera podría presentar un equipo mixto para el partido ante el Sport Boys teniendo en cuenta el desgaste causado por el encuentro disputado el jueves por los cuartos de final de la Libertadores.

Wilstermann y River jugarán la vuelta el jueves en Buenos Aires.

El Oriente Petrolero, que también está invicto, confía en un triunfo ante el Petrolero de Yacuiba y espera un derrota del Wilstermann para acercarse más a la punta.

Los dirigidos por el entrenador Eduardo Villegas empataron esta semana a domicilio ante el Bolívar.

El The Strongest, tercero en la clasificación, buscará mantener la buena racha al mando del venezolano Daniel Farías, con el que ha disputado cuatro partidos sin conocer la derrota.

Los de Farías tienen el domingo tiene difícil visita al Universitario de Sucre, para lo que ha logrado recuperar a Pablo Escobar, Alejandro Chumacero y Pablo Moreira, golpeados en el partido que terminó con un valioso empate en su visita al Blooming.

Bolívar, manejado por el español Beñat San José, también tendrá un complicado duelo en casa ante el San José de Oruro.

Los 'celestes', que están cuartos en la tabla de clasificación, no contarán con el centrocampista Leonel Justiniano, baja en la plantilla por un mes a causa de un desgarro.

Mientras, el elenco 'santo' a cargo del argentino Néstor Clausen, buscará ascender en las posiciones y dejar el noveno lugar que lo sitúa cerca del grupo de colistas del torneo.

- Partidos de la octava jornada de la liga boliviana

Sábado: Guabirá-Nacional Potosí, Real Potosí-Blooming.

Domingo: Sport Boys-Wilstermann, Bolívar-San José, Universitario-The Strongest, Oriente Petrolero-Petrolero de Yacuiba.

- Clasificación Puntos

Wilstermann 17

Oriente Petrolero 13

The Strongest 12

Bolívar 11

Petrolero 9

Blooming 8

Guabirá 8

Sport Boys 8

San José 7

Real Potosí 6

Nacional Potosí 5

Universitario 5.