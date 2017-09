Marquinhos: "Neymar me pregunta cómo se pide un zumo de naranja en francés"

París, 15 sep (EFE).- El central brasileño Marquinhos confesó que ha actuado como una suerte de profesor de francés con su compatriota Neymar, quien fichó esta temporada por el París Saint-Germain (PSG) procedente del Barcelona a cambio de 222 millones de euros.

"'Ney' tiene todavía un poco más de dificultad (con la lengua que Dani Alves), pero lo intenta y me pregunta cómo se dice eso, aquello, cómo pido un zumo de naranja en un restaurante", contó Marquinhos en la conferencia de prensa previa al PSG-Lyon del domingo, correspondiente a la sexta jornada del campeonato

Sin embargo, explicó que el también brasileño Dani Alves ha registrado más avances que Neymar.

"Dani ha jugado con bastantes franceses, sabe algunas palabras, comprende muy bien", dijo el defensor, que milita en el club parisino desde 2013, cuando llegó procedente del Roma.

En todo caso, aclaró que los dos se están adaptando "muy bien", porque son dos jugadores de "alto nivel".

El PSG del entrenador español Unai Emery cuenta con una nutrida representación lusoparlante: Thiago Silva, Marquinhos, Lucas Moura, Thiago Motta, Dani Alves y Neymar.

Marquinhos, de 23 años, se refirió a la situación de Lucas, que ha perdido su lugar en el once titular por los fichajes de Neymar y del prodigio francés Kylian Mbappé.

"Es alguien muy cercano a mí desde que llegué aquí, como un hermano (...), pero no es con 11 o 12 jugadores que conseguiremos nuestros objetivos, es con un grupo. Habrá jugadores lesionados, enfermos, hay muchas cosas que pueden pasar, por eso hay que estar listo", expuso.

El defensor también se refirió al entendimiento entre Mbappé y Neymar, quienes forman con el uruguayo Edinson Cavani uno de los tridentes ofensivos más potentes de Europa.

"Fue increíble cómo se entendieron en el primer partido que coincidieron (Metz, 1-5), aunque aún falta algunos automatismos para llegar a reconocerse con la mirada", señaló.

El PSG, que acaba de endosar un 0-5 al Celtic en Glasgow en la Liga de Campeones, defiende mañana ante el Lyon su liderado en el campeonato francés, en el que ha hecho pleno: cinco triunfos en otros tantos encuentros.