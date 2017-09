Agüero relanza al City y Liverpool y Tottenham acusan la resaca continental

Londres, 16 sep (EFE).- El Manchester City, liderado por un excelso Sergio Agüero, autor de un 'triplete' y una asistencia, goleó este sábado a domicilio al Watford (0-6), en una jornada en la que se atascaron Liverpool y Tottenham ante Burnley (1-1) y Swansea (0-0), respectivamente, y el Crystal Palace, pese al cambio de entrenador, siguió sin ver portería. Y ya van 450 minutos de liga.

El City de Pep Guardiola prolongó su racha triunfal y, en la misma semana que desmontó a Liverpool (5-0) y Feyenoord (0-4), se dio un homenaje en Watford para asomarse a lo más alto de la Premier League.

El duelo en Vicarage Road, que a priori se presumía complicado para los de Manchester, quedó resuelto en apenas 37 minutos, el tiempo que tardó Sergio Agüero en ver portería en dos ocasiones y Gabriel Jesús en una.

Nico Otamendi se unió a la fiesta mediada la segunda mitad con un tanto de cabeza y el 'Kun', que festejó su 'hat-trick', y Raheem Sterling de penalti redondearon la goleada en la recta final.

"Ha sido maravilloso, sobre todo después de haber jugado fuera de casa en la Champions League. Estoy feliz por la forma en la que hemos jugado: como un equipo", declaró Guardiola tras el partido. "Tuve la suerte de dirigir al Barcelona y vivir grandes duelos, pero esta semana ha sido muy positiva, con muchos goles", agregó.

Con este triunfo, el equipo azul de Manchester se ha colocado en lo más alto de la clasificación, con 13 puntos, tres más que sus vecinos del United, que cierran el domingo la quinta jornada en Old Trafford frente al Everton (15:00 GMT).

La cruz este sábado fueron el Liverpool y el Tottenham, que acusaron la 'resaca' continental y no pudieron en casa con dos rivales, en teoría, asequibles como son Burnley y Swansea City.

Ni siquiera el brasileño Philippe Coutinho, que regresó a la titularidad, pudo despertar al Liverpool, que se dejó dos puntos de oro en Anfield frente al defensivo Burnley (1-1) y cerró una más que decepcionante semana.

Los hombres de Jürgen Klopp, goleados en la pasada jornada de Premier League por el City y que arrancaron la fase de grupos de la Liga de Campeones con un empate en casa ante el Sevilla (2-2), no pudieron hacer nada frente al entramado defensivo del Burnley, que aguantó estoicamente para llevarse un punto que le sabe a victoria: 35 disparos de los 'Reds' (9 a puerta) por 5 de los 'Clarets' (4 a portería).

Sin el sancionado Sadio Mané, que cumple el primero de sus tres partidos de suspensión, Coutinho, plenamente integrado tras su frustrado fichaje por el Barcelona, regresó a la titularidad como interior izquierdo, acompañando a Firmino y Salah, en el 4-3-3 de Klopp.

Los de casa se rehicieron rápidamente al tanto inicial de Arfield (0-1, m.27), un gol que llegó tras el enésimo error defensivo del curso de la zaga, gracias al egipcio Mohamed Salah tres minutos más tarde, pero en los 60 minutos restantes no lograron poner en excesivos aprietos al guardameta Pope.

Otro equipo que naufragó este sábado fue el Tottenham, que volvió a atascarse en Wembley, donde todavía no ha ganado en lo que llevamos de liga. La suerte en la que será su casa durante esta temporada parece serles esquiva, puesto que o bien los postes o bien un inspiradísimo Lukasz Fabianski evitaron que se alterara de alguna manera el marcador.

Entre Kane, Son, Alli, Eriksen y Llorente -salió en la segunda mitad- dispararon 26 veces (8 a portería), por las 4 de los 'Swans' (0 a portería), y tuvieron un 75 por ciento de la posesión.

Los hombres de Pochettino llegan así a ocho puntos en liga y se colocan quintos en la tabla, a un punto de la última plaza de Liga de Campeones, ocupada por el sorprendente Newcastle.

El conjunto de Rafael Benítez, después de un inicio titubeante, con dos derrotas en las primeras dos jornadas, a manos de Tottenham (0-2) y Huddersfield Town (1-0), sumó su tercera victoria consecutiva en liga al imponerse en casa al Stoke City (2-1) y se aupó hasta la cuarta plaza.

Jamaal Lascelles, capitán de las 'Urracas', que ya sacó a lo suyos del atolladero el pasado fin de semana ante el Swansea (0-1), marcó su segundo gol en otras tantas fechas para dejar los tres puntos en casa. Antes, habían visto portería Atsu para el Newcastle y Shaqiri para los 'Potters'.

Además, este sábado el Huddersfield y el Leicester no se hicieron excesivo daño y empataron 1-1, mientras que el West Bromwich y el West Ham se repartieron los puntos en The Hawthorns, en un duelo marcado por ser el partido número 632 del veterano Gareth Barry en la Premier League.

Barry, de 36 años, que debutó el 2 de mayo de 1998, igualó al legendario Ryan Giggs como futbolista con más encuentros en la división reina del balompié inglés.

"Me siento muy orgulloso. Es una cifra extraordinaria y tengo suerte de haber podido jugar sin lesiones durante tanto tiempo", aseguró el futbolista tras el partido.

Una de las notas negativas de la fecha sabatina en Inglaterra fue la nueva derrota del Crystal Palace, que ni con nuevo entrenador -Roy Hodgson- pudo ni marcar gol ni sumar puntos. Los del sur de Londres cayeron a manos del organizado Southampton de Mauricio Pellegrino para firmar el peor arranque en la historia de la competición.

El Palace no ha sumado puntos ni ha visto portería en 450 minutos de fútbol, superando el récord negativo del Newcaslte de la temporada 2005/2006, cuando estuvo 438 minutos sin marcar.