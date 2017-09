El Benfica cae a la cuarta plaza tras perder en casa del Boavista (2-1)

Lisboa, 16 sep (EFE).- El Benfica perdió hoy 2-1 en casa del Boavista, que logró remontar un tempranero gol del brasileño Jonas con tantos de los portugueses Renato Santos y Fábio Espinho, lo que provocó que las "águilas" cayesen a la cuarta posición en Liga.

Con 13 puntos, el Benfica fue superado en la clasificación por el Marítimo, que sí cumplió en su compromiso ante el Desportivo de Aves (2-1) y suma 15 puntos, con lo que igualó en cabeza al Oporto y al Sporting (que cuentan con un partido menos).

En el Estadio do Bessa, en Oporto, Jonas adelantó a su equipo el minuto 8 con un remate de cabeza a un centro del serbio Zivkovic.

Sin embargo, el Boavista no se vino abajo y consiguió igualar el marcador en la segunda parte, en la secuencia de un saque de banda que la defensa encarnada no consiguió despejar en el minuto 54.

El balón acabó en los pies del extremo Renato Santos, que sin dudar batió a Bruno Varela con un remate cruzado.

El portero del Benfica tuvo peor suerte en el minuto 73, cuando Fábio Espinho lanzó una falta que Varela parecía tener controlada, pero el balón se le escapó entre los dedos y acabó en gol.

El Benfica sufrió así la segunda derrota esta semana, ya que el martes cayó en casa ante el CSKA de Moscú en su estreno en la Liga de Campeones.

Con la victoria, la segunda en seis jornadas, el Boavista escaló hasta la undécima posición en la tabla.

- Resultados de la quinta jornada:

.Viernes:

Paços de Ferreira 1 - Vitória de Setúbal 0

.Sábado:

Marítimo 2 - Desportivo Aves 1

Boavista 2 - Benfica 1

Sporting - Tondela

.Domingo:

Belenenses - Estoril

Rio Ave - Oporto

Braga - Vitória Guimarães

. Lunes:

Portimonense - Feirense

Chaves - Moreirense

- Clasificación:

PJ PG PE PP GF GC PTS

---------------------------

.1. Oporto 5 5 0 0 12 0 15

.2. Sporting 5 5 0 0 13 3 15

.3. Marítimo 6 5 0 1 7 3 15

.4. Benfica 6 4 1 1 13 5 13

.5. Rio Ave 5 3 1 1 6 3 10

.6. Feirense 5 2 2 1 7 5 8

.7. Vitória Guimarães 5 2 1 2 4 10 7

.8. Vitória Setúbal 6 1 3 2 5 5 6

.9. Paços Ferreira 6 1 3 2 6 7 6

10. Braga 5 2 0 3 5 7 6

11. Boavista 6 2 0 4 5 7 6

12. Estoril 5 2 0 3 7 10 6

13. Tondela 5 1 2 2 8 7 5

14. Moreirense 5 1 2 2 3 7 5

15. Desportivo Aves 6 1 1 4 5 10 4

16. Belenenses 5 1 1 3 3 9 4

17. Portimonense 5 1 0 4 5 9 3

18. Chaves 5 0 1 4 3 10 1