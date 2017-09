Morata reconoce una oferta del United

El delantero internacional español Álvaro Morata ha revelado que antes de fichar este pasado verano por el Chelsea tuvo una oferta del Manchester United, pero que la presencia de Antonio Conte en el banquillo le hizo decantarse por el conjunto del suroeste de Londres.

Morata, de 24 años, recaló en el Chelsea procedente del Real Madrid por cerca de 80 millones de euros, aunque al inicio del mercado de traspasos no pensaba que fuera a acabar en el vigente campeón de la Premier League porque pensó que estaban buscando "un jugador de características diferentes".

"Tuve varias ofertas este verano, no sólo del Chelsea y del Mancheste United, sino también de otras ligas. Mi situación no era mala", dijo el internacional español, en una entrevista que publica este sábado el diario británico Daily Mail.

"La conversación más importante la tuve con (Antonio) Conte; él quería fichara por el Chelsea", continuó. "Al inicio del verano no pensaba que estuvieran interesados en mí y pensé que estaban buscando a un tipo de jugador diferente, quizá (Romelu) Lukaku u otro. No pensé que la opción de venir al Chelsea fuera real", agregó.

El United se acabó decantando por el internacional belga Lukaku, por el que pagó al Everton 90 millones de libras, mientras que Morata, convencido por Conte, se convirtió en el nuevo '9' de los 'Blues'.

"Hablé con Conte muchas veces, no sólo este verano, y sentía que estaba en deuda con él. Me fichó para el Juventus, pero se marchó rápido a dirigir a la selección italiana", contó.

"Siempre quise volver a jugar para él. Sólo fueron dos meses, pero sentí que le conocía desde siempre. En cuanto supe que me quería este verano no lo pensé dos veces e hice todo lo posible para acelerar el fichaje", afirmó.

El canterano del Real Madrid, que ya lleva tres goles y dos asistencias en cuatro jornadas de Premier League, reveló, además, que estuvo muy cerca de recalar en el Chelsea el pasado verano, poco después de que el técnico italiano llegara al banquillo.

"El verano pasado estuvo cerca", señaló Morata. "César Azpilicueta se molestó un poco porque había empezado a buscarme casa. Incluso hablamos con inmobiliarias".

"Cuando hablé con Conte el último verano le dije: 'Si me voy del Real Madrid será al Chelsea'", indicó. "Recuerdo que estaba con mi esposa después de hablar con él y le comenté: 'El Chelsea va a ganar la liga esta temporada'. Y eso fue exactamente lo que ocurrió; ahora tenemos que repetirlo", apuntó Morata.