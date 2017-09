´El Mudo´ Rodríguez firma el empate entre Argentina y Perú en la Bombonera

Lima, 15 sep (EFE).- El defensa peruano Alberto 'El Mudo' Rodríguez consideró que para Perú "lo importante es puntuar" en la Bombonera cuando el próximo 5 de octubre visite a Argentina en la penúltima jornada de las eliminatorias para el Mundial de Rusia 2018.

"Lo ideal sería ganar, pero sabemos que tenemos un rival bastante complicado. Nosotros estamos preparados para competir y no solo para participar", comentó Rodríguez.

El jugador de Universitario de Deportes afirmó que la selección peruana afrontará el partido como una final y recordó que así lo han hecho en los últimos partidos de las eliminatorias para mantenerse hasta ahora con opciones de clasificarse a la Copa del Mundo,

"Si bien es cierto que en las estadísticas hemos hecho historia, todavía no se ha conseguido el objetivo que todos los peruanos queremos, que es ir al Mundial", advirtió Rodríguez, en referencia a los históricos triunfos de Perú en Paraguay y Ecuador, donde nunca antes había ganado en eliminatorias.

Sobre la Bombonera, escogida por la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) para disputar el partido, en lugar del habitual Monumental de Buenos Aires, Rodríguez recordó que ya le tocó jugar ahí en partidos de Copa Libertadores, cuando militaba en el Sporting Cristal.

Reconoció que la cancha de Boca Juniors es "un estadio que se siente", pero que tampoco le influyó para mal en su juego, y señaló que la Blanquirroja debe estar preparada para jugar en cualquier escenario.

El defensa pidió no prestar atención únicamente a Lionel Messi, al que calificó como el mejor jugador de la actualidad, y enfatizó en la calidad del resto de jugadores de la Albiceleste.

Perú y Argentina ocupan la cuarta y quinta posición, respectivamente, de las eliminatorias, igualados ambos con 24 puntos, por lo que el partido en Buenos Aires será clave para dirimir sus opciones de llegar al Mundial de Rusia.