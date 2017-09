Nacional quiere prolongar la condición de invicto en clásicos ante un Peñarol en racha

Montevideo, 16 sep (EFE).- El Nacional, que lleva más de tres años sin perder un clásico ante el Peñarol, recibe este domingo a un equipo carbonero en racha que lidera el Torneo Clausura con un pleno de victorias.

Tras la derrota del pasado martes ante el River Plate, el conjunto tricolor perdió la condición de invicto que mantenía en el Clausura y necesita de manera urgente volver a la victoria para no perder pisada en la Tabla Anual, en la que cedió la punta en favor del Defensor Sporting.

El entrenador del Nacional, Martín Lasarte, tiene una sola duda para formar el equipo titular, la del centrocampista Diego Arismendi, que está lesionado y al que se esperará hasta el último momento.

Si no llega, su lugar será ocupado por Gonzalo Porras.

De los posibles titulares tricolores solo Arismendi, Álvaro Gonzalez y Tabaré Viudez saben lo que es perder un clásico.

Los restantes jugadores se encuentran invictos en el choque de mayor rivalidad del fútbol uruguayo, siendo Diego Polenta, Alfonso Espino, Gonzalo Porras y Sebastián Fernández los que jugaron mas partidos sin ser derrotados con un total de nueve.

Tras 12 encuentros sin victorias ante su histórico rival, el Peñarol buscará cortar la racha negativa y estirar la ventaja en el Torneo Clausura, en el que se encuentra primero con 12 puntos ganados sobre igual cantidad de disputados.

El entrenado Leonardo Ramos maneja una sola duda: la presencia de Diego Rossi o de Guzman Pereira en mitad del campo, si bien el equipo aún no esta confirmado.

En caso de incluir a Rossi, éste jugará por la derecha, Fabián Estoyanoff lo hará por la izquierda y Cristian Rodríguez se parará como volante de marca junto a Walter Gargano.

Si juega Pereira, será este quien esté en la marca junto a Gargano, con Estoyanoff por la derecha y Rodríguez por la izquierda.

De los posibles titulares aurinegros, solo dos debutarán en un clásico, el lateral Guillermo Varela y el atacante Lucas Viatri.

Estoyanoff irá a por su decimocuarto clásico, mientras que 'Cebolla' Rodríguez jugará su séptimo, siendo ambos los que más participaron en estos encuentros.

De los restantes componentes del equipo, ninguno conoce la vitoria ante el Nacional en clásicos.

- Alineaciones probables:

Nacional: Esteban Conde; Jorge Fucile, Agustín Rogel, Diego Polenta, Alfonso Espino; Álvaro González, Gonzalo Porras o Diego Arismendi, Sebastián Rodríguez; Tabaré Viudez, Rodrigo Aguirre y Sebastián Fernández.

Entrenador: Martin Lasarte.

Peñarol: Kevin Dawson; Guillermo Varela, Fabricio Formiliano, Ramón Arias, Lucas Hernández; Fabián Estoyanoff, Guzman Pereira o Diego Rossi, Walter Gargano, Cristian Rodríguez; Maximiliano Rodríguez y Lucas Viatri.

Entrenador: Leonardo Ramos.

Árbitro: Christian Ferreyra, secundado por Nicolás Tarán y Robert Muñiz.

Estadio: Centenario de Montevideo

Hora: 16.00 hora local (19.000 GMT).