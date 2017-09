Dos autogoles mantienen el ritmo del París Saint Germain

Dos goles en propia puerta echaron por tierra la resistencia del Lyon y facilitaron la victoria del París Saint Germain, la sexta consecutiva, que le mantiene en la cima de la Liga de Francia.

El Lyon encajó en el Parque de los Príncipes su primera derrota del curso. Pero ofreció un gran nivel ante el conjunto de Unai Emery. El equipo visitante, que llegó al duelo con el líder con tres victorias y dos empates como bagaje, nubló la magia que exhibe habitualmente el equipo parisino. Neymar volvió a acaparar el balón y a liderar las acciones de peligro de su equipo.

Pero el PSG echó en falta a Marco Verratti. el centrocampista italiano cumplió partido de sanción. Emery apostó por Thiago Motta y Adrien Rabiot. Y apostó por el alemán Julian Draxler como sustituto en el once.

El Paris Saint Germain tuvo el dominio pero se estrelló una y otra vez contra el orden del Lyon, que no renunció al ataque y puso en peligro la meta de Alphonse Areola en varias ocasiones.

Tras una primera mitad equilibrada fue, precisamente, el cuadro de Bruno Genesio el que pudo ponerse por delante con un lanzamiento al larguero de Tanguy Ndombele en el minuto 68.

Todo lo relevante sucedió en el último cuarto de hora. En ese momento se adelantó en el marcador el equipo parisino. Un centro por la izquierda del argentino Giovani Lo Celso, que sustituyó en el tres antes a Draxler, fue desviado por el defensa Marcelo. La pelota terminó en la red tras despistar al meta Anthony Lopes.

Pudo sentenciar poco después el líder, cuando Ferland Wendy cometió una falta dentro del área sobre Kylian Mbappé. El uruguayo Edinson Cavani no acertó. El uruguayo ha marrado dos de los cuatro tiros desde los once metros que ha tirado en la Ligue 1.

El Lyon buscó el empate pero a cinco del final una acción de mala fortuna para los visitantes cerró el partido. Mbappé encaró a Lopes. El portero rechazó el tiro, que rebotó en Jeremy Morel. La pelota acabó dentro de la portería.

El triunfo propicia que el París Saint Germain conserve los tres puntos de renta respecto al Mónaco al término de la sexta jornada.