El Dortmund se ensaña con el colista y mantiene el liderato

El Borussia Dortmund cerró la cuarta jornada de la Bundesliga con una goleada (5-0) ante el colista, el Colonia, que le asienta en el liderato de la competición germana por major diferencia de goles que el Hannover.

La eficacia goleadora del equipo de Peter Bosz quedó patente en el encuentro de hoy. El rival del Real Madrid en la Liga de Campeones ha marcado diez goles en cuatro partidos y no ha encajado ninguno.

Los dobletes de Maximilian Philipp y del gabonés Pierre Emerick Aubameyang propiciaron un marcador sonrojante para el Colonia, que ha perdido todos los partidos.

El marcador se abrió a los tres minutos, con un centro perfecto de Andriy Yarmolenko que no desperdició Philipp para anotar a puerta vacía. El segundo tanto local fue clave. Llegó en el tiempo añadido de la primera parte y hundió a los visitantes. El autor fue el griego Sokratis Papastathopoulos, que aprovechó un balón suelto para rematar a portería.

Aubameyang anotó dos goles en los minutos 59 y 60, el primero de penalti y el segundo tras un pase del polaco Lukasz Piszczek

Maximilian Philipp abrió y cerró el marcador. Anotó el quinto para culminar un centro de Mahmoud Dahoud.

El Dortmund lidera la clasificación con 10 puntos, los mismos que el Hannover, que tiene peor diferencia de goles.

Previamente, el Hoffenheim no pudo prolongar su buena racha y no pasó del empate ante la visita del Hertha Berlín. El equipo local tomó ventaja a los seis minutos gracias a Sandro Wagner, pero el conjunto berlinés igualó el marcador al inicio de la segunda mitad y se llevó un punto con el tanto de Alexander Esswein.

El Bayer Leverkusen logró su primera victoria de la temporada con una goleada sobre el Friburgo (4-0). El cuadro que entrena Heiko Herrlich, que llevaba un punto en tres partidos, despegó de forma contundente.

Kevin Volland, el chileno Charles Aranguiz y Kevin Volland sentenciaron el choque en la primera parte. Julian Brandt, a cuatro minutos del final, redondeó el éxito local.

.

- Resultados:

Viernes:

Hannover 96 2 - Hamburgo 0

Sábado:

Bayern 4 - Maguncia 0

Eintracht 1 - Augsburgo 2

Werder Bremen 1 - Schalke 2

Stuttgart 1 - Wolfsburgo 0

RB Leipzig 2 - B.Mönchengladbach 2

Domingo:

Hoffenheim 1 - Hertha Berlín 1

Bayer Leverkusen 4 - Friburgo 0

Borussia Dortmund 5 - Colonia 0

Clasificación PJ PG PE PP GF GC PTS

-------------------------------------------------------------

.1. Borussia Dortmund 4 3 1 0 10 0 10

.2. Hannover 96 4 3 1 0 5 1 10

.3, Bayern 4 3 0 1 9 3 9

.4. Schalke 4 3 0 1 7 3 9

.5. Hoffenheim 4 2 2 0 6 3 8

.6. RB Leipzig 4 2 1 1 8 5 7

.7. Augsburgo 4 2 1 1 7 4 7

.8. Hamburgo 4 2 0 2 4 5 6

.9. Stuttgart 4 2 0 2 3 5 6

10. Bor.Mönchengladbach 4 1 2 1 5 5 5

11. Hertha Berlín 4 1 2 1 4 4 5

12. Bayer Leverkusen 4 1 1 2 8 8 4

13. Eintracht 4 1 1 2 2 3 4

14. Wolfsburgo 4 1 1 2 2 5 4

15. Maguncia 4 1 0 3 3 7 3

16. Friburgo 4 0 2 2 1 8 2

17. Werder Bremen 4 0 1 3 2 6 1

18. Colonia 4 0 0 4 1 12 0

Partidos de la próxima jornada:

Martes:

Borussia Mönchengladbach-Stuttgart, Schalke-Bayern, Augsburgo-Leipzig, Wolfsburgo-Werder Bremen.

Miércoles:

Colonia-Eintracht, Hertha-Bayer Leverkusen, Friburgo-Hannover 96, Hamburgo-Borussia Dortmund y Maguncia-Hoffenheim.