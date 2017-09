El Manchester United golea al Everton y da caza al City

El Manchester United se reencontró con el triunfo tras el empate cosechado en el campo del Stoke, y goleó al Everton en Old Trafford (2-0), para dar caza en el liderato de la Premier al Manchester City, con el que comparte puntos y también diferencia de goles.

En el regreso de Wayne Rooney a Old Trafford, el United hizo una demostración de solidez y también de fuerza. Pasó una mala tarde en su vuelta Rooney, ahora jugador 'Toffee', que contempló cómo al final del encuentro su equipo caía a puestos de descenso.

La eficacia de los 'reds' se desató en la recta final del choque, cuando anotó tres goles en seis minutos. El United mejoró notablemente sus números y se acomodó en la cima de la clasificación al lado del equipo de Pep Guardiola.

El gran gol del ecuatoriano Antonio Valencia marcó el transitar de un partido dominado desde el principio por el conjunto de Jose Mourinho.

Los 'reds' tuvieron el encuentro de cara desde el minuto 4, cuando un envío del serbio Nemanja Matic fue empalado desde fuera del área por Valencia que, con el exterior, mandó el balón al fondo de la portería defendida por Jordan Pickford.

El cuadro de Ronald Koeman fue incapaz de evitar su tercera derrota seguida y su cuarto encuentro sin ganar. Mejoró, pero no los suficiente para poner en aprietos al United, que dispuso de las ocasiones más claras. El marcador pudo ser aún mayor. De hecho, el español Juan Mata envió al palo un lanzamiento de falta al borde del área, con el meta batido.

Sin embargo, hasta el tramo final no sentenció el choque el Manchester United. Y lo hizo en un festival goleador. En el 84, el armenio Henrikh Mkhitaryan aprovechó un pase del belga Romelu Lukaku y ejecutó un disparo que alcanzó la red.

Cuatro después, fue el propio Lukaku el que aprovechó una pelota suelta en el área para anotar el tercero. Y en el tiempo añadido, Anthony Martial marcó el cuarto, al transformar un penalti.

El Manchester United totaliza 13 puntos. Con dieciséis goles a favor y dos en contra. Exactamente igual que el Manchester City. El Everton, que suma cuatro en cinco partidos, en antepenúltimo en la tabla. En puestos de descenso.