Merkel mantiene amplia ventaja en los sondeos a una semana de las elecciones

Berlín, 17 sep (EFE).- Los partidos políticos alemanes apuran los últimos días de campaña a falta de una semana para los comicios generales y con las encuestas que dan una mayoría abultada al bloque conservador de la canciller, Angela Merkel.

En Berlín, la canciller, que aspira a su reelección para un cuarto mandato, se metió hoy en el bolsillo a la futura generación de votantes en su primera rueda de prensa infantil, en la que sólo los niños tuvieron la palabra.

Merkel respondió con una soltura poco habitual cuando le toca salirse de su papel a las más variopintas preguntas y no desaprovechó la ocasión para reiterar a los padres presentes que su partido no colaborará "en ningún caso" ni con La Izquierda ni con la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD).

"Bueno, estamos todos compitiendo. La cosa es que todos intentamos convencer a las personas. Y normalmente somos muy tolerantes cuando se trata de los verdes, (de los socialdemócratas) del SPD o (de los liberales del) FDP", dijo Merkel en este acto enmarcado en una jornada en clave familiar.

En los días que quedan, la canciller participará en un total de trece mítines y el sábado estará en su circunscripción electoral, en el estado federado de Mecklemburgo-Antepomerania, donde entre otras actividades visitará un curso de reanimación en la universidad de Greifswald, adelanta el "Bild".

La última semana de campaña comienza para el líder socialdemócrata, Martin Schulz, con una cita con el peluquero mañana para arreglarse la barba, revela el diario.

Acudirá al programa "Arena electoral" de la televisión publica alemana ARD, en Lübeck, se entrevistará con la Asociación de editores de prensa en Stuttgart y visitará otras doce ciudades.

El sábado desayunará con su mujer Inge en su casa, en Würselen, y acudirá en Aquisgrán a su último gran mitin antes de los comicios.

En tanto, los verdes hicieron campaña también hoy en Berlín en un último congreso extraordinario antes de las elecciones, en el que se lanzaron a la confrontación directa con el FDP, con los que buscan batallar por el tercer puesto.

La cocandidata de los verdes junto a Cem Özdemir, Katrin Göring-Eckardt, acusó a los liberales de cerrar los ojos ante la realidad y del retroceso en materia social, medioambiental y de relaciones exteriores que representan sus políticas.

Alertó del peligro de una alianza entre conservadores y liberales, que supondría un freno al progreso, y de la posibilidad de una reedición de la gran coalición entre conservadores y socialdemócratas, que se traduciría en cuatro años más de "inmovilismo".

"Siete días antes del 24 de septiembre todavía no hay nada decidido. Hay que volver a darlo todo, porque el tercer lugar estará muy reñido", dijo la líder verde, quien agregó que en estas elecciones de lo que se trata es de "cambiar de rumbo".

En tanto, el líder del FDP, criticó, también en un congreso extraordinario en Berlín, la campaña de los verdes contra los liberales.

"Si quieren, que ocupen su tiempo con nosotros, en tanto nosotros nos ocupamos hoy de contenidos políticos", afirmó.

Según el candidato de los liberales, la "cuestión realmente importante es quién será la tercera fuerza".

"Los verdes no tienen opción alguna. Se trata de una competición entre los liberales y la AfD", agregó.

El diario "Bild" publica hoy un sondeo realizado por el instituto Emnid en el que la AfD se consolida precisamente como tercera fuerza con el 11 % en intención voto, dos puntos más que hace una semana.

En cuarto lugar, se sitúa La Izquierda, aglutinadora de poscomunistas y disidentes del SPD, con un 10 % y un punto más que hace una semana.

El FDP también ganan un punto, aunque se sitúan en quinto lugar, con el 9 % de apoyos, mientas que los verdes se colocan a la cola al mantenerse en un 8 % en intención de voto.

En tanto, la Unión Cristianodemócrata (CDU) de Merkel y su ala bávara, la Unión Socialcristiana (CSU) continúa manteniendo su abultada ventaja y se sitúan en el 36 % en intención de voto -un punto menos que hace una semana-, pero todavía catorce puntos por delante del SPD de Schulz, que con el 22 % pierde dos.

De esta manera, solo habría una mayoría para una llamada "coalición Jamaica" entre conservadores, liberales y verdes o para una reedición de la "gran coalición" entre el bloque de Merkel y los socialdemócratas.