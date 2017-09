Wilstermann y Barcelona pueden dañar las semifinales de argentinos y brasileños

Bogotá, 17 sep (EFE).- El Wilstermann Boliviano y el Barcelona ecuatoriano pretenden arruinar las semifinales entre equipos argentinos y brasileños en la Copa Libertadores 2017, aunque para ello deben sortear con éxito sus partidos de vuelta en los cuartos de final entre miércoles y jueves de esta semana.

La competición de este año generó una semifinal entre los ganadores de las llaves River Plate-Wilstermann y los argentinos San Lorenzo-Lanús, mientras la otra será entre los vencedores de Santos-Barcelona y los brasileños Gremio-Botafogo.

El Wilstermann tiene grandes posibilidades de truncar la semifinal argentina gracias a la paliza de 3-0 que le propinó al River Plate el jueves pasado en Cochabamba en el duelo de ida.

Si bien afrontará el partido con suficiente viento en la camiseta tras el resonante triunfo por goleada ante uno de los favoritos al título, el cuadro Aviador debe ser más consistente como visitante.

Fuera de su casa el Wilstermann todavía no saborea una victoria dado que en octavos igualó sin goles frente al brasileño Atlético Mineiro y en la fase de grupos perdió sus tres encuentros, pero ninguno de ellos por más de dos goles.

River Plate, en cambio, tendrá que hacer del estadio Monumental un campo de batalla más ganador que nunca para remontar la amplia desventaja. De hecho, está obligado a hacer una presentación perfecta en la que marque muchos tantos y no reciba ninguno.

Si quiere ganar la Libertadores por cuarta vez, el de este jueves será el momento justo para que River muestre de qué está hecho.

Del sur de Buenos Aires, un día antes, saldrá el semifinalista argentino cuando Lanús recibirá al San Lorenzo forzado a revertir el 2-0 en contra de la ida.

Aunque se trata de un enfrentamiento de difícil pronóstico, el equipo Santo llega con ventaja y mejores sensaciones por su triunfo casero.

El semifinalista brasileño de la Copa Libertadores saldrá del vencedor entre Gremio y Botafogo, que se medirán el miércoles en Porto Alegre con el 0-0 en la pizarra de la ida en Río.

El duelo los cita a los dos eliminados de los torneos regionales y de la Copa de Brasil, aunque el cuadro gaúcho es segundo del Campeonato Brasileño y todavía con opciones de coronarse campeón.

El equipo que puede dañar la semifinal brasileña es el Barcelona, siempre y cuando sea capaz de vencer al Santos en Vila Belmiro también el miércoles, después de empatar "in extremis" a un gol en el lance de ida disputado en el Monumental de Guayaquil.

Los ecuatorianos metieron toda la carne en el asador de la Libertadores y el hecho de eliminar en octavos al Palmeiras, en Sao Paulo y a través de una tanda de penaltis, los llenó de confianza para intentar una nueva proeza en predios ajenos.

El Santos, que navega de tercero en el Campeonato Brasileño, capea con suficiencia la marea alta de la Libertadores y como local ofrece una campaña perfecta de cuatro triunfos en igual número de partidos, por lo que su favoritismo también ha ido subiendo.

- Partidos de vuelta de cuartos de final:

20.09 Gremio (BRA) - Botafogo (BRA) Ida: 0-0

20.09 Santos (BRA) - Barcelona (ECU) Ida: 1-1

21.09 River Plate (ARG) - Wilstermann (BOL) Ida: 3-0

21.09 Lanús (ARG) - San Lorenzo (ARG) Ida: 2-0

- Clasificación de goleadores:

Con 8: Alejandro Chumacero (The Strongest).

Con 6: Fred (Atlético Mineiro).

Con 5: Nicolás Blandi (San Lorenzo), Luan (Gremio), Lucas Barrios (PAR-Gremio), José Sand (Lanús), Juan Cazares (ECU-Atlético Mineiro), Fernando Zampedri (Atlético Tucumán), Matías Alonso (URU-The Strongest).