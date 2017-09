0-2. Peñarol acaba con su mala racha en clásicos y sigue líder del Clausura

Montevideo, 17 sep (EFE).- Peñarol derrotó hoy a Nacional por 0-2 y rompió su racha negativa de más de tres años en el clásico del fútbol uruguayo, por lo que se mantuvo en el liderato del Torneo Clausura con una puntuación perfecta tras las primeras cinco fechas.

El centrocampista carbonero Cristian 'Cebolla' Rodríguez, de penalti, y el zaguero tricolor Agustín Rogel, en propia puerta, fueron los autores de los goles, ambos en la segunda mitad.

El encuentro tuvo un comienzo eléctrico, con los dos equipos yendo arriba y con una clara ocasión de gol para el Nacional que Sebastián Fernández no logró convertir tras un centro de Rodrigo Aguirre.

El paso de los minutos llevo a ambos conjuntos a realizar un juego más pausado y en el minuto 18 una jugada alborotó los ánimos de los aurinegros por un penalti no cobrado.

Fabían Estoyanoff centró desde la izquierda y Maximiliano Rodríguez controló, pero el esférico dio en la mano de Alfonso Espino sin que el colegiado pitará penalti.

La polémica continuó con la expulsión de Estoyanoff y de Diego Polenta en una misma jugada, después de que éste cometiera una falta sobre el de Peñerol, quien respondió a la afrenta.

Tras el entretiempo, el Peñarol salió dominando y tuvo dos claras ocasiones en sendos disparos de Maximiliano Rodríguez y Guillermo Varela.

Los carboneros jugaban más y mejor, el Nacional asustó con un intento de Rodrigo Aguirre que Ramón Arias frustró en la misma línea de gol.

Lucas Viatri y de nuevo y de nuevo Maximiliano Rodríguez protagonizaron las siguientes ocasiones para el Peñarol, aunque ninguna tan clara como la del tricolor Tabaré Viudez, que lanzó un remate que pegó en el poste izquierdo de la meta rival.

Maximiliano Rodríguez seguía siendo protagonista y un remate suyo fue interceptado por Agustín Rogel dentro del área, entendiendo el colegiado que lo hizo con la mano y no con el pecho.

El 'Cebolla' puso el 0-1 de penalti con un fuerte e incontestable disparo.

Cuando el partido estaba terminando, un centro de Mathías Corujo hizo que Rogel, en un intento de adelantar a Gastón Rodríguez, anotara en propia puerta sentenciando el clásico.

- Ficha técnica

0. Nacional: Esteban Conde; Jorge Fucile, Agustín Rogel, Diego Polenta, Alfonso Espino (m.82, Hugo Silveira); Gonzalo Porras; Álvaro González, Sebastián Rodríguez (m.55, Gonzalo Bueno), Tabaré Viudez, Sebastián Fernández (m.36, Alexis Rolín); Rodrigo Aguirre.

Entrenador: Martín Lasarte.

2. Peñarol: Kevin Dawson; Guillermo Varela, Fabricio Formiliano, Ramón Arias, Lucas Hernández; Fabián Estoyanoff, Diego Rossi (m.62, Gastón Rodríguez), Walter Gargano, Cristian Rodríguez; Maximiliano Rodríguez (m.81, Guzmán Pereira) y Lucas Viatri (m.77, Mathías Corujo).

Entrenador: Leonardo Ramos.

Goles: 0-1, m.76: Cristian Rodríguez, de penalti. 0-2, m.84: Agustín Rogel, en propia puerta.

Árbitro: Christian Ferreyra, quien expulsó con roja directa a Polenta y Estoyanoff en el minuto 34 por un incidente entre ambos. Amonestó a Agustín Rogel, Ramón Airas, Lucas Hernández, Sebastián Rodríguez, Álvaro González y Cristian Rodríguez.

Incidencias: partido de la quinta jornada del Torneo Clausura del fútbol uruguayo disputado en el Estadio Centenario, de Montevideo.