´El Avioncito´ Richard Blanco recupera el liderato para Mineros

Caracas, 17 sep (EFE).- El Mineros derrotó hoy 2-1 al Zulia, con un gol del 'Avioncito' Richard Blanco a falta de 8 minutos para el fin del juego, y recuperó el liderato del Torneo Clausura de Venezuela, que había perdido ante el Lara, luego de 10 jornadas disputadas.

Los dirigidos por Juan Domingo Tolisano se adelantaron con el gol de tiro directo de Argenis Gómez a los 25 minutos, y Carlos Moreno igualó las acciones a los 78.

Pero cuando el duelo entraba en sus últimos compases Blanco eludió a sus marcadores dentro del área y remató con potencia, estableciendo el 2-1 final que permite al Negriazul descansar de nuevo en la cima de la tabla.

El Mineros no hubiera podido retomar el sitial de honor si el Lara, que hasta esta fecha era el líder invicto, no hubiera caído por 0-3 ante el Carabobo del entrenador boliviano Julio César Baldivieso.

En este partido el ariete colombiano Tommy Tobar anotó su octava diana del clausura, mientras que el venezolano Cristian Novoa marcó un doblete.

Pese a su abultada victoria, el Carabobo no se mueve de la tercera plaza, aunque ahora solo le separan dos unidades de la punta de la clasificación.

En tanto, el siempre favorito Caracas venció 2-1 en su feudo al Portuguesa, con un tanto en propia puerta de Bonilla y otro del delantero Fernando Aristeguieta.

El gol del 'Penta' lo anotó el paraguayo Tulio Etchemaite, quien ha conseguido 8 en este segundo semestre del fútbol venezolano.

También en la capital el Metropolitanos dejó constancia de su despertar y derrotó 2-1 al Atlético Socopó, gracias al doblete del argentino Gustavo Britos, otro de los goleadores del campeonato.

Con idéntico resultado el Monagas batió al Atlético Venezuela, del entrenador español Alex Pallarés, quien ve como su equipo se hunde en el sótano de la tabla con apenas 6 puntos de 30 posibles.

El Estudiantes ganó 1-0 al Anzoátegui con el gol de Carlos Espinoza.

La jornada arrancó ayer con el triunfo 1-0 del Aragua ante el Táchira del entrenador colombiano Santiago 'Sachi' Escobar, gracias al tanto del 'Atleta de Cristo', Jarol Herrera, a las 8 minutos del careo.

El argentino Horacio Matuszyczk regresó al banquillo del Trujillanos, tras el cese de su compatriota Cristian Ferlauto, con triunfo 0-1 ante el JBL Zulia.

La décima fecha no pudo completarse porque el choque entre el Zamora y La Guaira tuvo que suspenderse por motivo de la fuerte lluvia que cayó sobre el estadio La Carolina, sede de la 'Furia Llanera'.

Este duelo, del cual se habían jugado 45 minutos, se retomará este lunes a las 9:00 horas locales, 12:00 GMT.

El Zamora tiene ventaja parcial de 1-0, tras el gol del atacante Anthony Uribe.