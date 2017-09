Da Silva debuta con triunfo en el banco del América en la liga colombiana

Bogotá, 17 sep (EFE).- El entrenador uruguayo Jorge "Polilla" Da Silva debutó hoy con triunfo en el banquillo del América de Cali que derrotó por 3-1 al Atlético Huila en la Liga colombiana liderada por Santa Fe con 31 puntos.

El uruguayo Santiago Silva, el colombiano Cristian Martínez y el argentino Darío Bottinelli, anotaron un gol cada uno en el celebrado triunfo.

De momento, América queda en el puesto 11 con 15 puntos y mantiene viva la llama para no volver a perder la categoría en la Primera A.

En la próxima fecha América visita al Once Caldas, mientras que Huila recibirá al Alianza Petrolera.

A falta de ocho jornadas para el cierre del torneo, Tigres, América y Jaguares, tienen comprometida su permanencia en la primera división y por eso cada juego es una final para ellos.

"La actitud de los jugadores fue importante para sumar sin importar el aspecto táctico y los errores. Ahora tenemos mucho que mejorar", dijo Da Silva, a los periodistas en rueda de prensa.

Santa Fe, por su lado, reafirmó el liderato del torneo al derrotar por 1-0 al Deportivo Pasto en Bogotá con un tanto del argentino Ómar Pérez.

Por otro lado, Deportivo Cali también consiguió una significativa victoria a domicilio por 1-0 al doblegar la resistencia de Rionegro Águilas.

El defensa argentino Néstor Moiraghi, de golpe de cabeza, marcó la diana para los caleños que ahora quedan con 18 puntos en el sexto lugar de la tabla de clasificaciones liderada por Santa Fe, que tiene 28 unidades, y que más tarde juega contra Deportivo Pasto.

Atlético Nacional, que estuvo dos veces abajo en el marcador, logró remontar y venció por 3-2 a Millonarios, en un lance en el que ambos bandos derrocharon.

Millonarios se fue en ventaja con un gol del argentino Maxi Núñez. Sin embargo, el cañonero colombiano Dayro Moreno igualó para Nacional al concretar un penalti.

Sin embargo, Ayron del Valle marcó el 2-1 para Millonarios, que tiene en el banco al argentino Miguel Ángel Russo.

A los 64 minutos los dirigidos por el español Juan Manuel Lillo volvieron a respirar porque Andrés Rentería anotó el 2-2 que le dio aire y valentía a Nacional que en los últimos segundos consiguió el 3-2 con Moreno, la figura del partido por sus dos dianas.

Nacional llega a 22 puntos que lo ubican en la tercera plaza de la tabla de clasificaciones, mientras que Millonarios queda décimo con 16 enteros.

Junior con goles del colombiano Jarlan Barrera y del uruguayo Matías Mier, derrotó por 2-0 a Tigres, victoria que le representa sumar 25 puntos que lo dejan como escolta de Santa Fe.

De otro lado, Jaguares dejó en el camino al Once Caldas con 1-0, resultado que prolonga el sufrimiento de exseleccionador de Colombia, Francisco Maturana.

Once Caldas arrancó el torneo con la proyección de estar en la parte alta de la tabla pero ahora ocupa la casilla 17 con 13 puntos en 12 salidas.

Alianza Petrolera, por su lado, dejó escapar una victoria en su patio, tras perder por 1-2 con Envigado, en tanto que el Deportes Tolima despachó a Patriotas con un marcador de 2-1.

Equidad, que muestra recuperación, derrotó por 3-0 a Cortuluá, que con sus 20 puntos continúa en la parte alta de la tabla de clasificaciones.

La duodécima jornada bajará el telón mañana con el lance entre Atlético Bucaramanga contra Independiente Medellín.