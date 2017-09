El Dortmund-Colonia abre una nueva polémica sobre el videoarbitraje

Berlín, 18 sep (EFE).- El duelo en el que el Borussia Dortmund goleó al Colonia por 5-0 ha reavivado una vez la discusión sobre el videoarbitraje, que actualmente se está utilizando en la Bundesliga en el marco de un proyecto piloto.

Pese a lo contundente el resultado, el Colonia ha realizado una protesta y ha pedido incluso la repetición del partido por considerar que el videoarbitraje se utilizó de manera indebida.

La piedra de la discordia fue una jugada en los instantes finales de la primera parte, cuando el partido estaba 1-0 y que se produjo tras un saque de esquina. En el área hubo un forcejeo entre Sokratis, central del Dortmund, y el jugador del Colonia Dominique Hentz quien tuvo al final un choque con su portero Timo Horn.

Horn dejó caer la pelota al piso y Sokratis la empujó al fondo de la red.

El árbitro principal Patrick Ittrich anuló el gol del Sokratis pero luego, tras consultar la situación con el videoarbitraje, optó por validarlo.

El Colonia alegó que un pitido del árbitro interrumpió el partido y, por ello, lo que ocurre después no puede ser rearbitrado.

"Soy un defensor del videoabitraje. Pero creo que el partido se decidió por un error del equipo de árbitros. Pido que nos atengamos al protocolo que determina con claridad cuándo puede intervenir el videoarbitraje y cuándo no", dijo el director administrativo del Colonia, Jörg Schmädke.

Además, el tercer gol del Dortmund, marcado por Pierre Emerick Aubameyang, fue producto de un penalti que también se sancionó tras la intervención del videoarbitraje.

El director administrativo del Dortmund, Hans-Joachim Watzke, criticó las protestas del Colonia. "Convendría que aprendieran a perder", dijo.

La polémica sobre el partido de anoche no es la primera que surge en torno el videoarbitraje en las cuatro jornadas jugadas de la Bundesliga.