Estudiantes quiere terminar con el sorprendente torneo del Nacional paraguayo

Buenos Aires, 18 sep (EFE).- El Estudiantes de La Plata argentino buscará terminar este martes a las 19.15 local (22.15 GMT) con el sorprendente andar en la Copa Sudamericana del Nacional, que lo venció por 1-0 en la ida de los octavos de final a pesar de que en la Liga paraguaya lucha por mantener la categoría.

El Estudiantes, dirigido por el uruguayo Gustavo Matosas, no podrá contar con el centrocampista Fernando Zuqui, que no fue inscrito en el torneo internacional.

Sin embargo, regresarán al equipo el defensa Leandro Desábato, el centrocampista Rodrigo Braña y el delantero colombiano Juan Otero, quienes se recuperaron de sus lesiones.

En la Superliga argentina, el Estudiantes suma una victoria, una derrota y un empate, el del pasado viernes 0-0 ante el Colón de Santa Fe.

Matosas alineó en ese partido un equipo con varios suplentes para que los habituales titulares lleguen descansados al encuentro de este martes.

"Ante Nacional no podemos fallar porque no tenemos revancha, es a todo o nada. En el torneo local, en cambio, te podés recuperar, pero en la Sudamericana no", dijo el goleador Mariano 'el Tanque' Pavone.

"Es una parada difícil, brava, pero tenemos mucha ilusión de poder seguir en la Copa Sudamericana. No va a ser sencillo, pero jugamos de local y creo que podemos pasar de fase", añadió.

El Nacional llega a este partido como penúltimo de la Liga paraguaya con siete puntos en ocho jornadas y tras sufrir el viernes pasado una dura goleada por 0-5 ante el Sportivo Trinidense.

Sin embargo, el entrenador Roberto Torres guardó a algunos de los habituales titulares ante el Sportivo Trinidense para que lleguen en óptimas condiciones físicas al partido ante el Estudiantes.

"Es una situación difícil que se sobrelleva. En el fútbol aparecen estos momentos donde uno debe ser autocrítico para poder mejorar en el futuro. Hay que mantener la tranquilidad, confío mucho en mi plantel y ahora hay que poner la cabeza en el partido ante Estudiantes que es muy importante para nosotros", dijo Torres.

El equipo llegó a Argentina este domingo por la noche y hoy hará su único entrenamiento en el país.

Al no haber lesionados ni suspendidos, es probable que Torres mande al campo a los mismos once que vencieron al Estudiantes por 1-0 en la ida el 23 de agosto.

El vencedor de esta llave se medirá en los cuartos de final con el Independiente argentino, que superó en octavos al también argentino Atlético de Tucumán al perder por 1-0 en la ida y ganar por 2-0 en la vuelta.

- Alineaciones probables:

Estudiantes de La Plata: Mariano Andújar; Facundo Sánchez, Jonathan Schunke, Leandro Desábato, Lucas Diarte; Christian Alemán, Rodrigo Braña, Israel Damonte, Sebastián Dubarbier; Lucas Melano y Mariano Pavone.

Entrenador: Gustavo Matosas.

Nacional: Santiago Rojas; Carlos Bonet, Miguel Jacquet, Herminio Miranda, Rodrigo Rojo; Edgardo Orzusa, Jonathan Santana, Juan Argüello, Juan Manuel Salgueiro; José Ariel Núñez y Luis Caballero.

Entrenador: Roberto Torres.

Árbitro: El brasileño Raphael Claus, asistido por sus compatriotas Bruno Boschilia y Kleber Lucio Gil.

Estadio: Ciudad de La Plata, de la provincia de Buenos Aires, con capacidad para unos 53.000 espectadores.