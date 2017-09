El Sporting a vengarse de la liga ante un renovado Numancia

Gijón/Soria, 18 sep (EFE).- El Sporting de Gijón, en el que debutará el joven Dani Martín en la portería y con muchas caras nuevas, tratará de vengarse en Copa del Numancia, y de paso resarcirse tras la mala imagen ofrecida el sábado en liga ante un equipo soriano que ahora llega con numerosos cambios.

El técnico local, Paco Herrera, ya advirtió el pasado viernes de que Dani Martín tenía muchas opciones de ser el portero titular en la tercera ronda de la Copa Rey, por lo que ésta sería la principal novedad en una alineación en la que el técnico rojiblanco seguirá haciendo rotaciones.

Herrera no tira la Copa del Rey, entre otras cosas porque según indicó le da la posibilidad de que los jugadores menos habituales tengan minutos, y así estén listos para jugar en la liga en cualquier momento.

El Sporting, que empezó muy fuerte, ofrece ahora dudas a sus aficionados tanto por la segunda parte realizada ante el Real Oviedo como por el partido de en Soria, en el que apenas inquietó a un Numancia que le superó con claridad.

Así, la plantilla rojiblanco se toma el partido de este martes como una oportunidad de reivindicarse ante su afición ante al mismo rival que les goleó el sábado, y también para los que menos están jugado para que Herrera les de más minutos en la competición liguera,

El técnico reconoció que, tras la derrota del sábado, encontró "el vestuario excesivamente triste, pero hay que levantar la cabeza y corregir lo que se hizo mal", y ha señalado como una de las causas para el mal partido de Soria que el equipo "perdió sus señas de identidad".

"El partido tiene que servir de reflexión, no podemos creer somos los que tenemos que atacar siempre y el otro defenderse, en Segunda todos los equipos son difíciles y cuando te toca defender hay que defender", ha afirmado Herrera.

El entrenador asegura estar tocado, pero ha reiterado que tiene "una buena plantilla" por lo que considera que "si tienen que pasar cosas como las de Soria es mejor que pasen ahora que se está a tiempo de rectificar".

La plantilla gijonesa se ejercitó esta mañana en Mareo tras lo que Paco Herrera decidió convocar a todos los jugadores para el encuentro por lo que será por la tarde cuando decida los dieciséis que se vestirán para el partido,

El partido copero ante el Numancia será un test para Dani Martín que, de superarlo, podría repetir en liga ante el Lorca desbancando a Whalley, ya que el titular, Diego Mariño, está lesionado y no parece probable que se recupere para el sábado mientras que el central Álex Pérez se probará mañana y si se recupera jugará. EFE

El Numancia se enfrenta de nuevo al Sporting de Gijón, esta vez con numerosos cambios, según ha adelantado el entrenador, Joseba Arrasate.

Arrasate ha asegurado este lunes en rueda de prensa, antes de partir la expedición numantina hacia Gijón, que introducirá muchas novedades respecto al once que ganó al Sporting en Los Pajaritos el pasado fin de semana.

"Los onces serán diferentes y el estadio también; nosotros tenemos confianza y ellos quizá tengan esa rabia de perder y querrán resarcirse después de un mal partido", ha declarado.

El entrenador numantino ha señalado que la eliminatoria copera hay que afrontarla como un reto y un estímulo y ha deseado que su equipo repita el juego desplegado frente al Oviedo.

"Estamos con ganas y por eso no va a ser. Luego si el rival nos supera, habrá que felicitarle", ha asegurado.

Arrasate ha confirmado que Munir jugará en la portería y debutará Elgebazal en el centro de la defensa, así como Guillermo en la delantera.

Además le ha restado importancia al hecho de que el Numancia sea líder, por mejor "golaverage", en la recién iniciada competición liguera, pero ha subrayado que "las sensaciones son buenas".

"Llevamos un mes de competición y el año pasado a estas alturas el Girona estaba en descenso y el Huesca, abajo", ha advertido.

- Alineaciones probables

Sporting: Dani Martín; Lora, Quintero o Álex Pérez, Xandao, Isma López, Álex Bergantiños, Pablo Pérez, Nacho Méndez, Pedro Díaz, Carlos Castro y Scepovic.

Numancia: Munir; Markel, Dani Calvo, Elgezabal, Luis Valcarce; Larrea, Grego; Nacho, Dani Nieto, Pablo Valcarce; Guillermo.

Árbitro: Gorostegui Fernández.

Estadio: El Molinón

Horario: 20.00 hora local.