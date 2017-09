El Valencia quiere reencontrarse con el triunfo ante un Málaga en crisis

Valencia, 18 sep (EFE).- El Valencia recibe este martes, en Mestalla, en encuentro liguero entre semana, al Málaga en un encuentro en el que el cuadro local, tras tres empates consecutivos, buscará la victoria frente a un rival en crisis que todavía no ha sido capaz de puntuar en las cuatro primeras jornadas del campeonato.

Por lo que respecta al equipo local, a pesar de mantenerse imbatido, tras haber jugado ante rivales como el Real Madrid o el Atlético de Madrid, y de las buenas sensaciones ofrecidas en el derbi ante el Levante, el Valencia necesita sumar los tres puntos para ver reflejada en la clasificación su buen momento de juego.

El único pero al equipo que entrena Marcelino García Toral en el arranque de temporada es el gol, ya que, a pesar de generar ocasiones, al Valencia le falta acierto en los metros finales para plasmar su buen juego en el marcador.

Además, para el encuentro ante el equipo malagueño es posible que el técnico valencianista realice alguna rotación, ya que esta semana hay jornada intersemanal.

Marcelino podría dar entrada en el lateral derecho a Nacho Vidal en detrimento de Montoya, mientras que el central Gabriel Paulista podría dar descanso a Ezequiel Garay o Jeison Murillo en el eje de la defensa.

En la faceta ofensiva, el portugués Gonzalo Guedes podría entrar en el once en lugar de Carlos Soler o Andreas Pereira, mientras que el italiano Simone Zaza retornaría al once en lugar de Santi Mina.

Las únicas bajas con las que cuenta el conjunto valencianista en este encuentro son las de los lesionados Rubén Vezo, que sufrió una fractura en el quinto metatarsiano del pie en la segunda jornada, y el centrocampista Nacho Gil, con un esguince en el tobillo.

Para el Valencia, el partido puede suponer, en caso de victoria, auparse a la zona alta de la tabla, mientras que un resultado adverso le dejaría a mitad de la clasificación.

El equipo que entrena Míchel González, que solo logró un gol en esos primeros cuatro partidos, repite como visitante tras perder el pasado sábado ante el Atlético de Madrid en la inauguración de estadio Wanda Metropolitano.

El Málaga había perdido antes con el Eibar (0-1), el Girona (1-0) y Las Palmas (1-3), lo que se traduce en el peor arranque de un torneo en la historia del club blanquiazul.

Las estadísticas para el martes no son muy halagüeñas para el Málaga en Mestalla, donde nunca ganó, con solo cuatro empates en dieciséis partidos disputados, uno de ellos la pasada campaña al igualar a dos goles.

Míchel desplazó el pasado viernes a Madrid a veintidós jugadores y después de la cita en el estadio del Atlético se quedó con ellos en la capital de España, donde se ejercita en la ciudad deportiva del Real Madrid hasta que el mismo martes se desplace a Valencia.

Algún futbolista terminó en la pasada jornada con problemas físicos, como el defensa Luis Hernández, que recibió dieciocho puntos de sutura por un golpe en la cabeza con un rival, y el lateral izquierdo uruguayo Federico Ricca, con una dolencia de hombro.

Míchel, no obstante, espera contar con los dos jugadores para medirse al Valencia, encuentro en al que podría regresar los centrocampistas Javier Ontiveros y Jony Rodríguez.

- Alineaciones probables

Valencia: Neto; Nacho Gil, Garay, Gabriel Paulista, Gayá, Kondogbia, Parejo, Carlos Soler, Pereira, Rodrigo, Zaza.

Málaga: Roberto; Rosales, Luis Hernández, Diego González, Ricca; Keko, Rolón, Recio, Adrián, Mula; Borja Bastón.

Árbitro: Álvarez Izquierdo (C. Catalán)

Estadio: Mestalla.

Horario: 20.00 hora local (18.00 gmt).

Puestos: Valencia (9º, 6 puntos); Málaga (19º, 0 puntos).

La clave: El acierto anotador de ambos equipos. El Valencia no es capaz de tener una alta efectividad en las opciones que genera y el Málaga solo ha sido capaz de marcar un gol en cuatro jornadas.

El dato: El Málaga aún no ha puntuado y una nueva derrota podría poner en entredicho la continuidad de Michel en el banquillo.

La frase: Rodrigo Moreno: "Tenemos que sacar los tres puntos para hacer buenos los tres últimos empates"

El entorno: La afición del Valencia se ha reconciliado con su equipo y se espera una buena entrada en Mestalla.