El 97 % de los peruanos apoya a Gareca antes de enfrentar a Argentina y Colombia

Lima, 19 sep (EFE).- El seleccionador de Perú, el argentino Ricardo Gareca, cuenta con el apoyo del 97 % de los peruanos, de acuerdo a una encuesta publicada este martes, cuando quedan tres semanas para que el combinado inca pueda lograr la clasificación al Mundial en las dos últimas jornadas de las eliminatorias.

El sondeo, realizado por la encuestadora Ipsos para el diario El Comercio, aseguró que prácticamente la totalidad del país aprueba el trabajo del 'Tigre' Gareca al frente de la Blanquirroja, con solo un 2 % que la desaprueba y un 1 % que no precisó opinión.

Gareca ha dirigido hasta el momento 34 partidos de la selección peruana, con un bagaje de dieciséis triunfos, siete empates y once derrotas.

La buena valoración del técnico argentino se debe a que logró llegar a las dos últimas fechas de las eliminatorias dentro de la zona de clasificación al Mundial, lo que no sucedía desde hacía veinte años.

Perú se colocó en la cuarta posición de las eliminatorias sudamericanas a Rusia 2018 al sumar 24 puntos tras ganar de manera consecutiva a Uruguay (2-1), Bolivia (2-1) y Ecuador (1-2).

En su etapa al frente de la Blanquirroja, Gareca también ha conseguido que Perú gane por primera vez en eliminatorias en Paraguay, donde goleó por 1-4 a la selección guaraní, y en Ecuador, donde tampoco conocía la victoria.

El triunfo ante Paraguay también rompió una racha de doce años sin vencer de visitante en las eliminatorias para la Copa del Mundo.

Ahora tendrá el reto de lograr otro triunfo inédito en eliminatorias para Perú en Argentina, donde jugará el próximo 5 de octubre, antes de terminar la fase clasificatoria en Lima ante Colombia, cinco días más tarde.

La misma encuesta indicó que el 85 % de los peruanos cree que su selección clasificará al Mundial de Rusia 2018, tras 35 años de haber jugado su última cita mundialista en España 1982, mientras que un 6 % piensa que se quedará fuera una vez más, y un 9 % no precisó opinión.

Un 49 % apostó por un triunfo en la Bombonera de Buenos Aires y un 43 % ve factible el empate, mientras que solo un 4 % cree que la Albiceleste podrá derrotar a Perú.

Para el siguiente partido, los peruanos convencidos del triunfo ante Colombia alcanzan el 73 %, un 20 % cree que el partido terminará en empate y solo un 3 % da como vencedor a los visitantes.

El sondeo se realizó a 407 personas adultas entre el 13 y 15 de septiembre, con un margen de error del 4,7 % y un nivel de confianza del 95 %.