Athletic y Atlético miden su consistencia en La Catedral

Bilbao/Madrid, 19 sep (EFE).- El Athletic de Bilbao y el Atlético de Madrid miden este miércoles en San Mamés su consistencia para el resto del curso 2017-2018, que han comenzado con buenos resultados pero sin ser aún los equipos poderosos y fiables que las últimas temporadas casi colmaban las expectativas de sus aficiones.

Ambos conjuntos, sexto y quinto en la tabla, llegan en diferente situación anímica. El Athletic, con la decepción de la primera derrota ante la UD Las Palmas, en su noveno partido del curso -entre todas las competiciones-, y el Atlético después de saldar con éxito, aunque con una victoria escueta, el estreno de su majestuoso Wanda Metropolitano.

Las Palmas acabó casi al final del choque en el estadio Gran Canaria con una racha de imbatibilidad de los de José Ángel 'Cuco' Ziganda (357 minutos) que ha sido récord en un arranque liguero bilbaíno.

Un golpe que ha dolido hasta quizás demasiado en una afición que repara más en la falta de juego de los de Cuco, que la tienen, que en el exitoso comienzo de la era del navarro en cuanto a resultados: ocho partidos sin perder, seis de ellos sin recibir gol, la clasificación para la fase de grupos de la Liga Europa y la ubicación ya de inicio en puestos europeos en la Liga.

Para intentar tornar en alegría la decepción canaria, Ziganda recuperará el bloque titular para tratar de hacer hincar la rodilla a los del Cholo Simeone por primera vez en el nuevo San Mamés, donde los colchoneros suman cuatro victorias, una en Copa, y un empate.

El Atlético mira hacia arriba. En la quinta posición, un puesto y un punto por encima del Athletic, reparte victorias y empates en las cuatro primeras citas de la Liga, aún sin incluirse dentro de su objetivo de las tres primeras plazas de la tabla, pero camino de esa zona, con su apurado triunfo del sábado ante el Málaga.

Lo necesitaba el equipo rojiblanco, a cuatro puntos del liderato del Barcelona, como también necesitaba un gol el francés Antoine Griezmann, el máximo artillero del Atlético en cada una de las últimas tres campañas, con 84 dianas en sus 164 duelos con su actual equipo y como histórico primer goleador del Wanda Metropolitano.

El internacional galo es un futbolista indiscutible y, en muchos momentos, hasta indispensable para su conjunto, como lo ha sido dos veces en el estadio bilbaíno, el 21 de diciembre de 2014 con tres goles o el 22 de enero de este año, en su última visita a ese campo, cuando un golazo suyo desde fuera del área dio el 2-2 al Atlético.

Este miércoles liderará de nuevo el ataque del equipo madrileño, acompañado en la delantera por el argentino Ángel Correa, que ya ha respondido con ese paso adelante que le pedía Simeone para este curso y que repite titularidad por segundo encuentro seguido y por tercero en los cinco choques oficiales disputados en esta campaña.

Habrá tres o cuatro novedades en el resto del once, dos de ellas en la defensa, a la que vuelven el montenegrino Stefan Savic y el uruguayo José María Giménez, el primero como central y el segundo como lateral derecho, una posición en la que ya jugó el pasado curso en determinadas ocasiones y en la que ahora reaparece en Bilbao.

En el centro del campo, con Saúl Ñíguez y Koke Resurrección fijos en el once tipo, regresa Yannick Carrasco y quizá Nico Gaitán. El argentino, aún inédito en el once titular en competición esta temporada, es una opción probable para esa línea. Si no juega él, lo hará Thomas Partey por el medio. Gabi Fernández apunta a suplente.

El portero Jan Oblak, sin goles en contra en los últimos tres partidos, el central Diego Godín y el lateral izquierdo Filipe Luis completan el probable once del Atlético para San Mamés, donde se presenta subido en su mejor racha sin derrota como visitante en la Liga: 14 choques seguidos. Entre todas las competiciones, sólo ha perdido en una de sus últimas 21 salidas.

- Alineaciones probables:

Athletic: Kepa; Lekue, Unai Núñez, Laporte, Balenziaga; San José, Beñat; Williams, Raúl García, Muniain; y Aduriz.

Atlético de Madrid: Oblak; Giménez, Savic, Godín, Filipe; Gaitán o Thomas, Saúl, Koke, Carrasco; Correa y Griezmann.

Árbitro: Estrada Fernández (Comité Catalán).

Estadio: San Mamés.

Hora: 20.00.

--------------------------------------------------------------

Puestos: Athletic (6º, 7 puntos); Atlético (5º, 8 puntos).

La clave: La capacidad del Atlético para responder el poderoso juego aéreo de Aduriz y Raúl García y la del Athletic de frenar los contraataques madrileños con Griezmann como eje.

El dato: El Atlético es letal en el nuevo San Mamés: en cinco visitas, cuatro victorias y un empate. El Athletic cerró su imbatibilidad liguera en el arranque de curso en los 357 minutos, récord en la historia del club. Acabó con ella el francés Loic Remy en la cuarta jornada, en el minuto 87 del choque de Las Palmas.

La frase: Ziganda: "Este tipo de partidos contra el Atlético de Madrid nos motivan y excitan mucho".

El entorno: La afición bilbaína acabó muy decepcionada con el 1-0 a última hora del domingo en Gran Canaria y pide más juego a un equipo que, en todo caso, está teniendo un inicio de curso más que irreprochable en cuanto a resultados.