Célico le dará prioridad a los jugadores de la Liga ecuatoriana para visitar a Chile

Guayaquil (Ecuador), 17 sep (EFE).- El seleccionador interino de Ecuador, el argentino Jorge Célico, anunció hoy que dará prioridad a los jugadores que militan en clubes de la Liga local para el partido de la penúltima jornada de las eliminatorias del Mundial, el 5 de octubre contra Chile en Santiago.

"Voy a tratar de que el jugador del medio local se motive y tenga ese espacio", dijo Célico, quien ha sido promovido al cargo que ocupó hasta la semana pasada el argentino nacionalizado boliviano Gustavo Quinteros.

Célico achacó su decisión a que muchas veces se valora "solamente a los que están en el extranjero. Seguramente habrá una mayoría de jugadores del torneo local en la próxima convocatoria", apostilló.

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), que preside Carlos Villacís, encargó la semana pasada la dirección técnica de la Tri a Célico tras remover del cargo a su compatriota Quinteros.

La convocatorias para las últimas dos jornadas de las eliminatorias sudamericanas debe divulgarse el próximo lunes.

Ecuador jugará la última jornada de las eliminatorias del Mundial frente a Argentina en Quito, el 10 de octubre.

La Tri ocupa el octavo puesto en la clasificación, con 20 puntos, y conserva escasas posibilidades de llegar al Mundial. Su desafío es alcanzar la quinta plaza, que da derecho a jugar una repesca.

Célico afirmó que, para Ecuador, "el futuro inmediato es Chile".

"Si no superamos ese escollo inmediatamente, quedaríamos fuera del Mundial", enfatizó.

En la lista de convocados para las dos fechas que cierran las eliminatorias no estará Felipe Caicedo, que renunció a la selección días después de oficializarse la salida de Quinteros.

Célico descartó también a Christian Noboa.

"No lo vi bien anímicamente", explicó.

"Quiero dejar bien claro que la convocatoria es única y exclusivamente de Jorge Célico. Todos los futbolistas serán elegidos única y exclusivamente por mí persona. La responsabilidad la tomo yo, el que pone la cara en la parte deportiva soy yo", puntualizó.